Новости 13 августа: ускорение инфляции, масштабное рейдерство и иск против Коломойского

О "Нафтогазе". Правительство хочет вернуть право назначать и увольнять главу "Нафтогаза".

Об инфляции. Инфляция в июле была выше, чем прогнозировали в Национальном банке Украины.

О Приватбанке и Коломойском. Нацбанк подал встречный иск против Коломойского на 4,3 миллиарда.

Об автобусном "Ryanair". FlixBus и Gunsel запустили совместные рейсы из Киева в Польшу и Чехию.

О бизнесе Зеленского. Владимир Зеленский ушел из бизнеса и передал доли трем партнерам.

О рейдерстве. СБУ разоблачила масштабную рейдерскую группировку в Одесской области, совершившую более 300 незаконных регистрационных действий относительно переоформления недвижимого имущества.

Об отмывании средств. Полиция объявила в розыск бывшего бизнес-партнера Коломойского

О туризме в Украине. Авиакомпания Turkish Airlines снимет ролик о туристической привлекательности Киева для его популяризации и увеличения туристических потоков в столицу Украины.

Вы хотите знать больше?

Фото будущего. Siri, сделай снимок девушки в купальнике на пляже

Как искусственный интеллект будет менять визуальную реальность в будущем, и почему это реально?

Когда и где появится 4G в метро Киева, от кого зависит запуск и кто останется без мобильного интернета

Компания "Хуавей Украина" выиграла тендер на строительство 4G-сети в метро Киева. ЭП узнала, от кого зависит запуск проекта, когда и где появится 4G, как будет тарифицироваться и кто останется без интернета в метро.