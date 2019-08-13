Новости 13 августа: ускорение инфляции, масштабное рейдерство и иск против Коломойского
О "Нафтогазе". Правительство хочет вернуть право назначать и увольнять главу "Нафтогаза".
Об инфляции. Инфляция в июле была выше, чем прогнозировали в Национальном банке Украины.
О Приватбанке и Коломойском. Нацбанк подал встречный иск против Коломойского на 4,3 миллиарда.
Об автобусном "Ryanair". FlixBus и Gunsel запустили совместные рейсы из Киева в Польшу и Чехию.
О бизнесе Зеленского. Владимир Зеленский ушел из бизнеса и передал доли трем партнерам.
О рейдерстве. СБУ разоблачила масштабную рейдерскую группировку в Одесской области, совершившую более 300 незаконных регистрационных действий относительно переоформления недвижимого имущества.
Об отмывании средств. Полиция объявила в розыск бывшего бизнес-партнера Коломойского
О туризме в Украине. Авиакомпания Turkish Airlines снимет ролик о туристической привлекательности Киева для его популяризации и увеличения туристических потоков в столицу Украины.
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Когда и где появится 4G в метро Киева, от кого зависит запуск и кто останется без мобильного интернета
Компания "Хуавей Украина" выиграла тендер на строительство 4G-сети в метро Киева. ЭП узнала, от кого зависит запуск проекта, когда и где появится 4G, как будет тарифицироваться и кто останется без интернета в метро.
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