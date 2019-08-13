Фото будущего. Siri, сделай снимок девушки в купальнике на пляже

Как искусственный интеллект будет менять визуальную реальность в будущем, и почему это реально?

Еще недавно чтобы представить, как мы будем выглядеть через 30 лет, нужно было посмотреть на фото родителей, бабушек и дедушек. Сейчас нас за секунду "состаривает" FaceApp. Многие бросились тестировать приложение, не задумываясь, что оно собирает личные данные.

Источник: FaceApp

Нужно соблюдать осторожность, используя любые онлайн-сервисы. Фоторедакторы — не исключение. ИИ-обработку фото применяют не только для развлечения, но и при решении бизнес-задач и в научных целях.

Новая революция в фотографии

В ближайшие годы все достижения в области фотографии будут связаны с развитием ПО, а не оптики или сенсоров. AI-сервисы умеют изменять исходные изображения до неузнаваемости, все больше отдаляя результат от оригинала.

Это позволит слабым камерам, например, в беспилотных летательных аппаратах, опередить профессиональные камеры по уровню детализации снимка.

Обработка изображений также важна для аэрокосмической отрасли. По данным Royal Astronomical Society, ИИ помог распознать изображения кластеров и сверхскоплений галактик на фотографиях космоса.

Программа, которая анализировала фото из космоса, оказалась полезна для изучения развития естественных систем. Последние поколения телескопов позволяют астрономам наносить на карту космоса объекты и анализировать Вселенную. Искусственный интеллект предсказывает новые открытия.

"Ожидаемый объем рынка ПО для редактирования снимков к 2024 году превысит 1 млрд долл. Рост объясняется технологическим совершенствованием камер, спросом на высококачественные изображения и увеличением числа смартфонов с дисплеями высокого разрешения. Спрос растет в основном в В2В-направлении.

Мы следим за проектами в сегменте. Одна из наших инвестиций, Meero, применяет AI для решения проблем фотографов и их бизнесов. Платформа берет на себя рутинную работу фотографов, от выставления счетов до постобработки снимков, оставляя людям креативную часть. Стартап привлек 230 млн долл", — говорит инвестиционный директор венчурного фонда GR Capital Денис Дмитренко.

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Гонка технологий

Производители смартфонов сосредоточены на внедрении ИИ-инструментов для мгновенной обработки снимков. Такое преимущество сразу оценят пользователи.

В Apple показали чип нейронного движка A11 Bionic для iPhone. Микросхема A11 Bionic разработана для распознавания изображений, лиц и работы с AR-приложениями. Год назад Apple представила HEIF — формат для сохранения изображений, который вдвое повышает их качество в сравнении с JPEG.

Google не отстает. У Pixel 2 есть чип для обработки изображений в режиме реального времени. Китайский производитель Huawei выпустил смартфон P20 Pro с четырьмя камерами. У него есть несколько функций на основе ИИ. P20 Pro распознает 500 сценариев фотографии, например, пейзаж или групповой портрет, а ночной режим съемки моментально обрабатывает "шумные" снимки.

"ИИ будут все чаще использовать для обработки изображений. Машина может научиться их редактировать, заимствуя опыт фотографов и ретушеров. Технологии уже корректируют баланс белого, экспозицию, детализацию и четкость. Например, AI-фильтр в Luminar улучшает изображение одним нажатием", — отметил CEO компании Skylum Александр Цепко.

Фото нового тысячелетия

ИИ-технологии в сочетании с фото могут развлекать, не собирая личные данные. Разработанный украинской командой сервис Reflect позволяет менять лица на фото, заменять лица портретами и скульптурами. С помощью Reflect каждый может почувствовать себя знаменитым актером или спортсменом.

Сложный ИИ-движок сохраняет мимику второго человека, а не просто вставляет лицо. Это позволяет реалистично комбинировать лица. Пользователи любят программу не за сложную техническую начинку, а за возможность фантазировать. Из фото Илона Маска и Дуэйна Джонсон, например, вышел вирусный коллаж.

Иногда развлечения могут быть не такими безобидными. Сервис DeepNude использовал нейросеть, чтобы удалить одежду на фотографиях женщин и дорисовать обнаженные части тела. Для получения "голого фото" достаточно загрузить исходное изображение и подождать 30 секунд.

Приложение стало доступным 23 июня 2019 года. Вечером того же дня платформа не выдержала нагрузки из-за количества желающих виртуально раздеть женщин (с мужчинами программа работать не умела).

Источник: DeepNude

Сервис возмутил правозащитников и обычных пользователей, которые посчитали приложение вторжением в частную жизнь. Уже 27 июня в Twitter-аккаунте разработчика появилось сообщение, что DeepNude закрывают.

"Вот и вся короткая история DeepNude. Этот проект создали для развлечения. В команде не могли предположить, что приложение станет вирусным, и трафик не получится удержать под контролем", — говорится в твите.

Этот случай показывает, как сообщество регулирует использование технологий, которые могут нарушать личное пространство. Получится ли и дальше находить баланс между развитием технологий и человеческими ценностями?

Фоторедакторы будущего

С появлением первых в мире фотографий начала развиваться и ретушь. Со временем перо и белила заменил Photоshop, теперь на очереди — ИИ. В феномене фальсификации фото нет ничего нового, но в мире, где каждый может организовать массовый штурм Зоны 51 при помощи соцсети, ставки возросли.

Технология DeepFake "оживляет" Мону Лизу, чтобы та разговаривала и пела, возвращает на экраны принцессу Лею и создает видеообращение президента, которое трудно отличить от настоящего.

Каждый владелец смартфона сможет сгенерировать фото и видео с президентом Америки. Это снизит доверие к непроверенным фотографиям и потребует обязательных процедур для подтверждения подлинности изображений.

Правительственное агентство США DARPA уже финансирует исследование по обнаружению искаженных изображений в рамках программы Media Forensics. Она поддерживает исследования Adobe по выявлению измененных черт лица на фото.

Нейросеть обучали распознавать, было ли лицо на снимке отретушировано с помощью функции Face Aware Liquify. Adobe ищет антидот для своих разработок.

Разработчики программного обеспечения полагают, что ИИ возьмет на себя многие рутинные задачи фотографов и ретушеров. ПО сможет мгновенно стилизовать изображения под работы известных художников и фотографов.

"Пока только человек может решить, насколько естественно смотрится фоторетушь. ИИ не способен обработать фото так, чтобы после его публикации никто не догадался, что изображение редактировали.

Конечно, мы понимаем что AI-алгоритмы будут развиваться, и в будущем планируем использовать искусственный интеллект в приложении", — говорит сооснователь сервиса для ретуши фото RetouchMe Александр Лозицкий.

Креативность остается прерогативой людей: здесь нейросети не способны конкурировать с мозгом человека. Алгоритмы, которые идентифицируют пиксели, можно будет использовать для создания изображений без участия фотографа.

"Siri, сделай фото девушки в синем купальнике, бегущей по пляжу на закате". Возможно, именно так станут создавать снимки в будущем. Достаточно будет описать желаемое изображение, чтобы получить от ИИ несколько вариантов.

Многие обеспокоены сменой парадигмы в области фотографии, которая вызвана развитием AI. Однако стоит согласиться с техническим директором маркетплейса фотографий EyeEm Рамзи Ризком: "Если машины станут достаточно умными, чтобы захватить мир, фотографии будут тревожить нас меньше всего".