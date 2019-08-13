Авиакомпания Turkish Airlines снимет ролик о туристической привлекательности Киева

Фото: КГГА

Турецкий авиаперевозчик планирует снять промо-ролик для своей новой рекламной кампании с целью популяризации Киева и для увеличения туристических потоков в столицу Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Как подчеркнули в КГГА, Turkish Airlines - единственная компания, которая начала такой проект в Украине - съемку промо-роликов о городах, где она имеет постоянные рейсы.

"На сегодня поток туристов из Турции вырос вдвое, но мы считаем его недостаточным и хотим его еще увеличить. Ведь, например, только в Стамбуле проживает 15 млн населения, но поток туристов из Турции за полгода составил всего около 60 тысяч", - отметили в КГГА.

И подчеркнули, что туризм является одной из приоритетных отраслей для города, а "эти ролики помогут нам в продвижении нашего города".

Сначала съемки должны были проходить на Золотых воротах, Андреевском спуске, Бессарабской площади, в Софийском соборе и в Национальной опере, в парке "Феофания" и на других туристических локациях.

Однако после встречи с представителями городской власти, компания решила добавить в перечень локаций и новый пешеходно-велосипедный мост, станцию метро "Арсенальная" и пешеходный мост на Труханов остров.

Как сообщалось ранее, Turkish Airlines хочет увеличить количество авиарейсов в Украину.

Turkish Airlines (T "urk Hava Yollari) создана в 1933 году с флотом из пяти самолетов. На сегодняшний день Turkish Airlines имеет флот из 315 пассажирских и грузовых самолетов.

Экономическая правда