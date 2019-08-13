СБУ разоблачила масштабную рейдерскую группировку на Одещине

Фото: СБУ

СБУ совместно с прокуратурой Донецкой области пресекли противоправную деятельность группы государственных регистраторов, бывших работников Государственной архитектурно-строительной инспекции и должностных лиц органов юстиции Одесской области, которые отчуждали земельные участки, объекты недвижимости и корпоративные права.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Всего зафиксировано более 300 регистрационных действий относительно переоформления недвижимости на всей территории страны, совершенных этой группировкой.

Сообщается, что в 2017 году сотрудник Главного управления юстиции совместно с бывшими руководителями Даби в Одесской области создали систему фиктивных регистрационных предприятий. Их деятельность осуществлялась в специально оборудованном офисе в Одессе.

Организаторы сделки, используя незаконно полученные ключи доступа к госреестров, без согласия владельцев отчуждали земельные участки, объекты недвижимости и корпоративные права.

"Они систематически вносили ложные сведения в государственных баз данных, использовали поддельные документы, печати, бланки и штампы предприятий, учреждений и организаций различных форм собственности", - рассказали в СБУ.

Сотрудники СБУ задокументировали, что с июля 2017 года до августа 2018 на основании заявлений от имени умерших рейдерской группой совершено более 300 регистрационных действий для переоформления недвижимости на всей территории Украины, в том числе в Донецкой, Луганской областях и ТОТ АР Крым.

Кроме того, организаторы мошеннической сделки и подконтрольные им исполнители причастны к незаконным застройкам в Одессе, захвату строительных комплексов, участков земли и других объектов недвижимого имущества.

Также они осуществляли безосновательное снятие арестов имущества, наложенных госисполнителями на основании судебных решений.

Потерпевшими от действий злоумышленников являются физические и юридические лица и государственные органы, рассказали в СБУ.

Правоохранители провели ряд обысков по месту регистрации коммунальных предприятий и проживание участников мошеннической сделки. Во время следственных действий изъяты многочисленные вещественные доказательства противоправных действий.

Проводятся экспертные исследования и осуществляется предварительная оценка ущерба, причиненного группировкой. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела.

Напомним:

С 2014 году количество рейдерских захватов в Украине ежегодно растет.

По состоянию на июнь-2019, ежегодно в Украине происходит около 400 рейдерских атак, при этом лидеры по их количеству - Киев и Киевская область.

22 июля президент подписал указ о противодействии рейдерству.

12 августа сообщалось, что в Украине планируют создать систему, которая будет предупреждать граждан о захвате их недвижимости или бизнеса.

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Экономическая правда