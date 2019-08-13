Полиция объявила в розыск бывшего бизнес-партнера Коломойского

Нацполиция сообщила о подозрении в отмывании денег и объявила в розыск бизнесмена Вадима Шульмана.

Об этом свидетельствуют данные в базе Министерства внутренних дел.

Шульмана подозревают в отмывании денег и иного имущества, полученных преступным путем (ч.3. ст. 209 УК). Его объявили в розыск 26 июля, мера пресечения не применялась.

Напомним:

Украинский олигарх Вадим Шульман судится с Коломойским и Боголюбовым за сталелитейный завод Warren Steel Holdings LLC. в США (штат Огайо).

Формально предприятие записано на оффшорную компанию Halliwel Assets, Inc с Британских Виргинских островов. Но в 2015 году Шульман в судах раскрыл имена всех бенефициаров.

Так, согласно материалам дела, завод принадлежит трем украинским олигархам: Вадиму Шульману, Геннадию Боголюбову и Игорю Коломойскому. Последний контролирует завод через доверенное лицо - киприота Паникоса Симеу.

Инициатором судов стал Вадим Шульман. Именно он в 2001 году приобрел неработающий тогда завод, запустил его, а в 2006 году совладельцами завода стали Боголюбов и Коломойский.

В 2012 году Шульман заподозрил партнеров в мошенничестве и в ходе собственного расследования обнаружил, что Warren Steel заключает кредитные соглашения и договоры купли-продажи с другими компаниями Коломойского и Боголюбова на невыгодных для завода условиях.

Такими сделками, по мнению Шульмана, его партнеры загоняли завод в долги перед своими же компаниями, чтобы получить полный контроль над активами Warren Steel.

Гипотеза Шульмана подтвердилась, когда в августе 2014 представитель Коломойского - Паникос Симеу - согласовал очередной кредит для Warren Steel Holdings в размере 25 миллионов долларов от компании Optima Acquisitions LLC. Шульман утверждал, что эта фирма подконтрольная Коломойскому. Об этом неоднократно писали и СМИ, но без подтверждений.

В 2015 году Шульман подал иск против Warren Steel Holdings LLC, Паникоса Симеу, компании Halliwel Assets, Inc и президента завода Warren Steel - Корфа Мордехая.

Вадим Шульман возглавлял наблюдательные советы нескольких коксохимических заводов, принадлежавших группе "Приват" (в 2008 году они были продані группе "Евраз"). Является соучредителем ООО "Энеко". В 2006 году стал владельцем компании "Телесистемы Украины", под эгидой которой на рынок вышел первый в Украине оператор 3G связи - PEOPLEnet. В 2007 году Шульман приобрел оператора CDMA-связи CST-Invest. Является почетным президентом Федерации тенниса Украины.

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Экономическая правда