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Правительство хочет вернуть право назначать и увольнять главу "Нафтогаза"

Вторник, 13 августа 2019, 09:50
 

Верховный суд принял к рассмотрению кассационную жалобу Кабинета министров на решение судов предыдущих инстанций, которые лишили правительство права назначать и увольнять главу и членов правления НАК "Нафтогаз Украины" в обход наблюдательного совета.

Об этом говорится в решении суда.

"Открыть кассационное производство по кассационной жалобе Кабинета министров на решение Окружного административного суда и постановление Шестого апелляционного административного суда Киева об обеспечении иска по указанному делу", — говорится в тексте решения суда.

Речь идет о постановлении Кабмина №226 от 6 марта 2019 года.

Напоминаем:

В марте Кабинет Министров внес изменения в устав НАК "Нафтогаз Украины", наделив собрание акционеров полномочиями на избрание и увольнение председателя и членов правления без представления наблюдательного совета.

Экономическая правда

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Нафтогаз Кабмин Гройсман

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