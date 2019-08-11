Торговый оборот Украины и России с 2004 года упал почти втрое

Торговый оборот Украины с Россией с 2004 года упал почти в три раза и составил 6,9 млрд долларов.

Об этом пишет "Коммерсант".

Как отмечается, в составе топ-10 торговых партнеров РФ за пятилетие произошло лишь одно изменение: из десятки выпала Украина, торговый оборот с которой с 2014 года рухнул почти в три раза, с 18,5 млрд долларов до 6,9 млрд долларов за первую половину этого года.

Место Украины занял Казахстан с 8,9 млрд долларов оборота с Россией.

В целом за первое полугодие 2019 года внешнеторговый оборот РФ составил 318 млрд долларов, что на 3,3% меньше, чем было за первую половину 2017 года (329 млрд долларов).

При этом внешнеторговый оборот России по итогам первой половины 2014 года составлял 396,3 млрд долларов, таким образом, нынешний показатель почти на 20% ниже.

Напомним:

Аналитики назвали Топ-5 экспортных продуктов Украины. В 2018 году удалось увеличить поставки продовольственной продукции из Украины на сумму 800 миллионов долларов.

Украина вошла в пятерку лидеров среди стран, из которых в ЕС поступает импорт сельскохозяйственной продукции.

20 крупнейших украинских компаний обеспечивают треть украинского экспорта.

Впервые за последние годы Украина вошла в десятку мировых лидеров по экспорту молочной продукции.

В 2018 году Украина экспортировала рекордные 329 тысяч тонн мяса птицы.

Лидирующую позицию среди импортеров украинской аграрной продукции в 2018 году с результатом 1,8 миллиарда долларов занимает Индия.