Топ–5 импортеров украинской аграрной продукции

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Лидирующую позицию среди импортеров украинской аграрной продукции в 2018 году с результатом 1,8 миллиарда долларов занимает Индия.

Об этом сообщает Аналитический отдел Совета по вопросам экспорта продовольствия.

Экспорт украинской аграрной продукции в 2018 году вырос на 5,4% - до 14,8 миллиарда долларов.

"В 2018 году наблюдалась тенденция к росту стоимости экспорта аграрной продукции на 5,4% до 14,8 млрд долл. Экспорт аграрной продукции из Украины простирается от Америки до Азиатского региона и покрывает значительную часть стран. Украинское подсолнечное масло в Индию, кукуруза и молочная сыворотка в Китай, мясо и съедобные продукты птицы в Нидерланды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидирующую позицию стабильно занимает Индия, которая покупает украинские бобовые овощи, овес, соевое и подсолнечное масло.

На втором месте, по информации UFEB, находится главный мировой азиатский импортер – Китай общей стоимостью 1 млрд долл. Всего было отгружено в Китай кукурузы на общую сумму 489 млн долл, подсолнечного масла - 334 млн долл и молочной сыворотки - 11,3 млн долл и др.

На третьем месте по импорту украинской аграрной продукции - Нидерланды. Страна импортирует мясо и съедобные субпродукты птицы, сливочное масло, кукурузу, гречиху и просо. Экспорт данных позиций составляет 643 млн долл.

Как отмечают аналитики UFEB, четвертое место за Испанией. Стоимость украинского аграрного экспорта в эту страну снизилась на 32% в сравнении с 2017 годом (страна опустилась на одну строчку вниз). Наибольшим спросом среди испанцев пользуются кукуруза и бобовые (свежие и сушеные).

Королевство Саудовская Аравия импортировала украинской аграрной продукции на общую стоимость 510 млн долл. Основными позициями поставок были яйца птицы без скорлупы, ячмень, мясо и съедобные субпродукты птицы.

"Чтобы закрепиться на мировом рынке, отечественным экспортерам следует развивать производство продукции с добавленной стоимостью. Украинский производитель должен ориентироваться на качество продукта, который выпускает на рынок", – утверждает аналитик UFEB Александра Кищук.

Напоминаем:

Украина в 2018 календарном году экспортировала зерна в денежном выражении на 7,2 миллиарда долларов, что является рекордным показателем.

Экономическая правда