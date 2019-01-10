Украина вошла в Топ-5 экспортеров агропродукции в ЕС

Украина вошла в пятерку лидеров среди стран, из которых в ЕС поступает импорт сельскохозяйственной продукции.

Соответствующие данные обнародованы сегодня Еврокомиссией в исследовании о состоянии торговли сельскохозяйственной продукцией по состоянию на октябрь 2018 года, передает Укринформ.

"Сельскохозяйственный импорт из третьих стран за период 12 месяцев с ноября 2017 по октябрь 2018 зарегистрировано на уровне 115,2 млрд евро... Наиболее важными направлениями, откуда в ЕС поступает сельскохозяйственный импорт, за прошедшие 12 месяцев остаются Бразилия (12,0) и США (11,5), за которыми следуют Китай, Аргентина, Украина, Швейцария, Турция и Индонезия - на каждую из этих стран приходится от 4,4 до 5,5 млрд евро", - говорится в документе.

При этом объем украинского импорта в ЕС в период с ноября 2017 по октябрь 2018 несколько снизился по сравнению с аналогичным периодом 2016-2017 годов - с 5,39 млрд евро к 5,12 млрд евро, с абсолютным показателем уменьшения объемов сельскохозяйственных поставок в ЕС на сумму в 226 миллиона евро (-4,9%).

В то же время Украина заняла первое место по темпам роста сельскохозяйственного импорта из стран ЕС.

"Самый большой прирост в годовом измерении (в миллионах евро) был достигнут в сельскохозяйственном экспорте в Украину (+272 или почти 16%), Японии (+269 или 4%), Сингапура (+227, 10%) и Алжира (+142, + 6%). Крупнейшим рынком для европейской сельскохозяйственной продукции оставались США, хотя за последние 12 месяцев объем экспорта несколько снизился (116, -0,5%)", - сообщает Еврокомиссия.

При этом Украина занимает 16 место среди 20 важнейших направлений европейского экспорта сельскохозяйственной продукции с показателем в 2,022 млрд евро, что на 15,6 процентов больше чем в соответствующий период 2016-2017 годов.

Ранее Аналитики назвали Топ-10 товаров, которые экспортирует Украина.