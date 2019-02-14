Украина экспортировала рекордные объемы птицы: крупнейшие покупатели

В 2018 году Украина экспортировала рекордные 329 тысяч тонн мяса птицы.

Об этом заявил заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Николай Пугачев.

По его словам, усиление позиций мясопродукции украинского производства на международном рынке произошло за счет курятины.

"В прошлом году объемы экспорта продукции мясной группы увеличились по сравнению с показателями 2017 года на 21,6% и составили 646 млн долларов", - отметил эксперт.

Пугачев сообщил, что в 2018 году больше всего отечественной мясопродукции было вывезено в страны Евросоюза, Ближнего Востока и СНГ. При этом наметилась тенденция увеличения объемов экспорта этого вида агропродовольства в страны ЕС. Их доля в стоимостном измерении составила 35%.

Лидирующую позицию в рейтинге импортеров отечественного мяса второй год подряд удерживают Нидерланды (17,9%). Значительны также доли Словакии (9,3%), Саудовской Аравии (9,0%), Беларуси (8,4%), Ирака (7,0%), Азербайджана (6,1%) и Германии (5%).

"В целом эти страны аккумулировали почти 63% зарубежных поставок мясной продукции", - отметил эксперт.

При этом он не сообщил, какие именно компании экспортировали больше всего продукции. Как известно, крупнейшим производителем курятины в Украине является компания "Мироновский хлебопродукт" миллиардера Юрия Косюка. По оценкам самой компании, "МХП" занимает 55% отечественного рынка курятины.

В 2018 году фирмы, связанные с Косюком, получили больше всего дотаций из государственного бюджета - около 970 млн гривен.

В 2016 году МХП запустил завод по переработке мяса птицы в Нидерландах, инвестиции в проект составили 3,5 млн долларов. В 2017 году компания в сотрудничестве с европейским дистрибьютором основала мясоперерабатывающий завод в Словакии. Объем инвестиций - около 3 млн долларов.

Экономическая правда