Аналитики назвали Топ-5 экспортных продуктов Украины

В 2018 году удалось увеличить поставки продовольственной продукции из Украины на сумму 800 миллионов долларов.

Об этом говорится в сообщении Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB).

Согласно данным таможенников, в 2018 году общая стоимость экспорта аграрной продукции составила 10,4 млрд долларов, при том, что в 2017 году этот показатель был 9,6 млрд долларов.

В общей структуре экспорта можно отметить топ-5 продуктов, отгрузки которых было наибольшим:

экспорт масличных культур составил 55,8 тыс т стоимостью 4,1 млрд долларов;

мясо и съедобные субпродукты домашней птицы - 507 млн ​​долларов;

сахар (свекловичный) - 217 млн ​​долларов;

изделия из шоколада - 171 млн долларов;

хлебобулочные изделия - 153 млн долларов.

Аналитики UFEB отметили, что в структуре общего экспорта продукция с добавленной стоимостью будет демонстрировать рост в 2019 году, однако по сравнению с экспортом сырьевых товаров, рост будет не таким впечатляющим.

Продукция, которая может войти в экспортный топ:

сливочное масло - ведь в 2018 году Украина вошла в пятерку мировых экспортеров данного продукта;

яблоко демонстрирует тенденцию к расширению экспортной географии;

яйца

мед - хотя 2018 был не простым для украинских производителей, но данный продукт сохраняет свой экспортный потенциал;

соевое масло - если посевные площади весомо не снизятся, данный экспортный продукт останется в топ-десятке и в 2019 году.

Напомним, по результатам прошлого года украинский экспорт агропродукции в страны ЕС увеличился на 8,7%.

Украина вошла в пятерку лидеров среди стран, из которых в ЕС поступает импорт сельскохозяйственной продукции.

20 крупнейших украинских компаний обеспечивают треть украинского экспорта.

Впервые за последние годы Украина вошла в десятку мировых лидеров по экспорту молочной продукции.

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