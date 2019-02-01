Аналитики назвали Топ-5 экспортных продуктов Украины
В 2018 году удалось увеличить поставки продовольственной продукции из Украины на сумму 800 миллионов долларов.
Об этом говорится в сообщении Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB).
Согласно данным таможенников, в 2018 году общая стоимость экспорта аграрной продукции составила 10,4 млрд долларов, при том, что в 2017 году этот показатель был 9,6 млрд долларов.
В общей структуре экспорта можно отметить топ-5 продуктов, отгрузки которых было наибольшим:
- экспорт масличных культур составил 55,8 тыс т стоимостью 4,1 млрд долларов;
- мясо и съедобные субпродукты домашней птицы - 507 млн долларов;
- сахар (свекловичный) - 217 млн долларов;
- изделия из шоколада - 171 млн долларов;
- хлебобулочные изделия - 153 млн долларов.
Аналитики UFEB отметили, что в структуре общего экспорта продукция с добавленной стоимостью будет демонстрировать рост в 2019 году, однако по сравнению с экспортом сырьевых товаров, рост будет не таким впечатляющим.
Продукция, которая может войти в экспортный топ:
- сливочное масло - ведь в 2018 году Украина вошла в пятерку мировых экспортеров данного продукта;
- яблоко демонстрирует тенденцию к расширению экспортной географии;
- яйца
- мед - хотя 2018 был не простым для украинских производителей, но данный продукт сохраняет свой экспортный потенциал;
- соевое масло - если посевные площади весомо не снизятся, данный экспортный продукт останется в топ-десятке и в 2019 году.
Напомним, по результатам прошлого года украинский экспорт агропродукции в страны ЕС увеличился на 8,7%.
Украина вошла в пятерку лидеров среди стран, из которых в ЕС поступает импорт сельскохозяйственной продукции.
20 крупнейших украинских компаний обеспечивают треть украинского экспорта.
Впервые за последние годы Украина вошла в десятку мировых лидеров по экспорту молочной продукции.
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