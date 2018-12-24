Топ—20 украинских экспортеров

20 крупнейших украинских компаний обеспечивают треть украинского экспорта.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Youcontrol.

Согласно подсчетам, эти компании в 2017 году экспортировали продукции на около 15 млрд долларов. Ключевые украинские экспортеры — это предприятия тяжелой промышленности и аграрного сектора.

У 6 из 20 компаний основной вид деятельности ‒ "производство чугуна, стали и ферросплавов", у четырех ‒ "оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных", еще у троих ‒ "добыча железных руд".

Ключевые товары, которые продают за рубеж крупнейшие экспортеры, — плоский прокат из углеродистой стали, полуфабрикаты и другие изделия из стали, масло и зерно (кукуруза, пшеница, ячмень, семена рапса), а также мясо птицы.

В топ-20 экспортеров входят: АрселорМиттал Кривой Рог, Азовсталь, Кернел-Трейд, Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича, Запорожсталь, АДМ Трейдинг, Полтавский горно-обогатительный комбинат, Нибулон, Сантрейд, Каргилл, Мотор Сич, Южный горно-обогатительный комбинат, Никопольский завод ферросплавов, Центральный горно-обогатительный комбинат, Мироновский хлебопродукт, Днепровский меткомбинат, Государственная продовольственно-зерновая корпорация, Гленкор Агрикалчер, Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод, Николаевский глиноземный завод.

Большинство крупнейших экспортеров входит в финансово-промышленные группы.

Большинство компаний из ТОП-20 в 2017 году и в 2018 году проводили от 10 до 2 тысяч операций с низконалоговыми юрисдикциями или "офшорами". В некоторых предприятиях даже учредителями и акционерами являются лица или компании из "офшоров", говорится в исследовании Youcontrol.

Три из 20 компаний находятся под санкциями России. Бенефициар одной из компаний ‒ российский миллиардер Олег Дерипаска (владеет Николаевским глиноземным заводом) — наоборот, находится под санкциями украинского Совета Национальной Безопасности и Обороны, а также Минфина Соединенных Штатов.

Среди стран, куда продают свою продукцию ТОП-20 экспортеров, — Швейцария, Россия, Германия, Люксембург, Китай, Виргинские острова, Литва, Гонконг, Ливан, Беларусь, Сингапур, Великобритания, Кыргызстан и Эстония.

Экономическая правда