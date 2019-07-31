Новости 31 июля: рекордный курс гривни, сокращение пассажирских поездов УЗ, принудительное разделение бизнеса Фирташа

Об убытках Нафтогаза от оккупации Крыма. "Нафтогаз" оценил ущерб от захвата Россией своих активов в Крыму на 5,2 миллиарда долларов.

О рекордном курсе гривни. 31 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка впервые за 3 года достигли отметки 25 гривен.

О сокращении пассажирских поездов Укрзализныцей. В "Укрзализныце" заявили, что уменьшат объемы пассажирских перевозок, если в правительстве не согласуют изменения в Налоговом кодексе по уменьшению ставки налога на землю для компании.

О новом бизнес-омбудсмене. Нынешний член польского парламента Марчин Свенчицкий займет должность бизнес-омбудсмена в Украине осенью текущего года.

О принудительном разделении бизнеса Фирташа. Экс-государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Агия Загребельская допускает возможность принудительного разделения активов азотной химии Group DF олигарха Дмитрия Фирташа.

О новых госуполномоченных АМКУ. Президент Владимир Зеленский своими указами назначил Ольгу Нечитайло и Наталью Буроменскую государственными уполномоченными Антимонопольного комитета.

О ценах на автомобильный газ. Средняя розничная цена сжиженного газа на АЗС 31 июля опустилась на 7 копеек за литр – до 12,17 гривни за литр. Сети ОККО и WOG снизили цены в пределах 18-27 копеек за литр.

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