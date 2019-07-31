Cети АЗС снижают цены на сжиженный газ

Средняя розничная цена сжиженного газа на АЗС 31 июля опустилась на 7 копеек за литр – до 12,17 гривни за литр.

Об этом сообщает еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Сети ОККО и WOG снизили цены в пределах 18-27 копеек за литр.

Shell опустил цены на 15 копеек – до 12,38 грн/л.

В сетях Marshal, Mango и SUN OIL газ подешевел на 8-20 коп/л.

Оптовые цены автогаза с начала месяца опустились на 20% – до 17,91 тыс грн за тонну на условиях самовывоза.

Одной из причин резкого снижения оптовых цен эксперты указывают скопившийся на рынке профицит ресурса.

За первые две декады июля только по железной дороге в Украину импортировано 78 тыс тонн сжиженного газа, что на 18% превышает объем импорта за такой же период июля 2018 года.

Таким образом, поставки СУГ на рынок в июле могут достигнуть рекордных 180–185 тыс тонн, что вместе с высокими переходящими остатками прошлых месяцев создает большой профицит ресурса на рынке.