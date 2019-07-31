Зеленский назначил двух новых госуполномоченных АМКУ

Чем опасна слежка Google и как от нее избавиться Какие риски для чиновников высшего ранга и обычных пользователей несет слежка Google, и какие действия надо предпринять, чтобы от нее избавиться.

Too big to fail по-украински: как вкладчики Дельта банка потеряли миллиарды гривень Что на самом деле произошло со вторым по размеру банком в стране, как из него выводили средства, и почему его клиенты сводили счет с жизнью.