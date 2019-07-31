Зеленский назначил двух новых госуполномоченных АМКУ
Президент Владимир Зеленский своими указами назначил Ольгу Нечитайло и Наталью Буроменскую государственными уполномоченными Антимонопольного комитета.
Соответствующие указы №566/2019 и №567/2019 от 31 июля обнародованы в среду на сайте главы государства.
Наталья Буроменская - адвокат, жена аудитора НАБУ Михаила Буроменского. На внеочередных парламентских выборах была кандидатом в народные депутаты от партии "Голос" (№85 в списке).
Нечитайло занималась энергетикой в Офисе эффективного регулирования BRDO, откуда в Офис президента пришел работать Алексей Гончарук (замглавы Офиса президента).
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Напомним:
Ранее ЭП сообщала, что Буроменскую и Нечитайло назначат новыми государственными уполномоченными АМКУ.
5 июля президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении трех государственных уполномоченных АМКУ - Агии Загребельской, Андрея Вовка и Валерия Полюховича.
8 июля был подписан также указ об увольнении замглавы АМКУ Марии Нижник.
Экономическая правда
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