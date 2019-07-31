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Зеленский назначил двух новых госуполномоченных АМКУ

Среда, 31 июля 2019, 14:58

Президент Владимир Зеленский своими указами назначил Ольгу Нечитайло и Наталью Буроменскую государственными уполномоченными Антимонопольного комитета.

Соответствующие указы №566/2019 и №567/2019 от 31 июля обнародованы в среду на сайте главы государства.

Наталья Буроменская - адвокат, жена аудитора НАБУ Михаила Буроменского. На внеочередных парламентских выборах была кандидатом в народные депутаты от партии "Голос" (№85 в списке).

Нечитайло занималась энергетикой в ​​Офисе эффективного регулирования BRDO, откуда в Офис президента пришел работать Алексей Гончарук (замглавы Офиса президента).

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Напомним:

Ранее ЭП сообщала, что Буроменскую и Нечитайло назначат новыми государственными уполномоченными АМКУ.

5 июля президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении трех государственных уполномоченных АМКУ - Агии Загребельской, Андрея Вовка и Валерия Полюховича.

8 июля был подписан также указ об увольнении замглавы АМКУ Марии Нижник.

Экономическая правда

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ТЭК

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