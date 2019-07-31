Химический бизнес Фирташа могут принудительно разделить

Экс-государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Агия Загребельская допускает возможность принудительного разделения активов азотной химии Group DF олигарха Дмитрия Фирташа.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"АМКУ может впервые за 20 лет принять решение о принудительном разделении монополиста", - заявила Загребельская.

1 августа 2019 года Комитет планирует, в частности, рассмотреть дело о злоупотреблении монопольным положением компаний "Азот", "Северодонецкое объединение Азот", "Ривнеазот" и "НФ Трейдинг Украина" на рынке первичной реализации минеральных азотных удобрений в 2014-2017 годах.

По словам Загребельской, в начале июня 2019 года глава АМКУ сообщил, что "группе за такие нарушения грозит не только штраф, но и принудительное разделение ее химических активов".

Напоминаем:

Активы азотной химии Group DF Дмитрия Фирташа консолидирует группа Ostchem, которая включает в себя предприятия по производству азотных удобрений "Азот" (Черкассы), "Ривнеазот", "Северодонецкое объединение Азот" (Луганская обл.) и "Концерн Стирол" (Донецкая обл., контроль над этим предприятием потерян из-за оккупации части Донбасса).

Экономическая правда