"Нафтогаз" оценил ущерб от захвата Россией своих активов в Крыму на 5,2 миллиардов долларов

НАК "Нафтогаз Украины" и предприятия, входящие в группу "Нафтогаз", в конце июня подали в Трибунал при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге исковое заявление о размере компенсации убытков, причиненных экспроприацией активов группы в Крыму.

Об этом 31 июля сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

"Группа Нафтогаз просит Суд обязать РФ выплатить в пользу истцов 5,2 млрд долларов. Ожидается, что Трибунал вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года", - говорится в сообщении.

Читайте также: "От Коломойского до "Нафтогаза": новые победы и трудности в крымских арбитражах против РФ".

Напоминаем:

НАК "Нафтогаз Украины" получил положительное решение от арбитража в Гааге по делу о захвате активов компании Россией после незаконной аннексии Крыма.

Россия не признала решение суда Гааги по иску "Нафтогаза".

Экономическая правда