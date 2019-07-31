"Нафтогаз" оценил ущерб от захвата Россией своих активов в Крыму на 5,2 миллиардов долларов
НАК "Нафтогаз Украины" и предприятия, входящие в группу "Нафтогаз", в конце июня подали в Трибунал при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге исковое заявление о размере компенсации убытков, причиненных экспроприацией активов группы в Крыму.
Об этом 31 июля сообщила пресс-служба "Нафтогаза".
"Группа Нафтогаз просит Суд обязать РФ выплатить в пользу истцов 5,2 млрд долларов. Ожидается, что Трибунал вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года", - говорится в сообщении.
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Напоминаем:
НАК "Нафтогаз Украины" получил положительное решение от арбитража в Гааге по делу о захвате активов компании Россией после незаконной аннексии Крыма.
Россия не признала решение суда Гааги по иску "Нафтогаза".
Экономическая правда
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