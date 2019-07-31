Долар на міжбанку вперше за 3 роки коштував менше 25 гривень

31 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,09 - 25,13 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 25,09 – 25,13 гривні;

Євро – 27,96 – 28,00 гривні.

Зазначимо, що в ході торгів котирування гривні до долара досягали 24,94 - 24,97 за долар.

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Нагадуємо:

31 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,97 - 24,99 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 17 копійок, встановивши його на 31 липня на рівні 25,08 гривні за долар.

Економічна правда