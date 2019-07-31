Чем опасна слежка Google и как от нее избавиться
В статье "Как Google шпионит за пользователями. КГБ и не снилось" "Экономическая правда" уже писала о том, что Google собирает подробную информацию о действиях каждого пользователя с помощью онлайн-приложений Gmail, "Поиск", YouTube, "Карты", а также браузера Chrome и операционной системы Android.
С одной стороны, такая деятельность позволяет компании автоматически подстраивать онлайн-сервисы под уникальные нужды каждого человека.
С другой стороны, это повышает цену ущерба, который может понести пользователь от возможной утечки его персональных данных.
ЭП приводит примеры, когда Google умышленно или в результате собственных ошибок раскрывал персональные данные пользователей, а также публикует инструкцию, как сделать так, чтобы Google знал о вас как можно меньше.
Риски для топ-чиновников
Каждый год Google раскрывает государственным структурам стран данные о более сотни тысяч аккаунтов своих пользователей. Из года в год это число растет на десятки тысяч.
В 2018 году Google раскрыл государственным структурам стран мира информацию о примерно 175 тыс аккаунтах. Компания раскрывает информацию об аккаунтах своих пользователей в ответ на 67% запросов.
При этом данные более 103 тыс аккаунтов (59%) были раскрыты по запросу и в интересах госструктур США. В ответ на запросы госорганов родной страны Google раскрывает данные 82% аккаунтов. Это самый высокий показатель в мире.
Запросы на раскрытие данных аккаунтов Google чаще всего направляют правительственные учреждения, суды и стороны, участвующие в гражданских судебных процессах.
При этом для госструктур не из США предусмотрена более сложная процедура подачи запроса: через Министерство юстиции США и при условии, что между США и страной-заявителем действует договор о правовой помощи.
С одной стороны, обычному пользователю нет смысла опасаться, что некая госорганизация, тем более не из США, решит "заглянуть" в его аккаунт.
В то же время, Google-аккаунт высокопоставленного чиновника, например, посла, руководителя оборонного предприятия, сотрудника разведывательного или контрразведывательного ведомства вполне может заинтересовать спецслужбы.
"Вскрытие" такого аккаунта дает доступ не только ко всей переписке объекта, но и к истории его передвижения по миру, истории веб-поиска, психологическому портрету.
Google и правительство США не скрывают, что таким образом ведут контрразведовательную деятельность. Google регулярно получает запросы на выдачу персональных данных и корреспонденции пользователей Google в рамках закона США "О контроле деятельности иностранных разведок".
Риски для пользователей
Для безопасности персональных данных рядовых пользователей куда больше рисков несут банальные сбои в работе сервисов и коммерческие приоритеты Google.
В отличие от Facebook, где регулярно случаются утечки персональных данных пользователей, Google долго оставался примером для подражания. В декабре 2018 года настал и его черед.
Тогда ошибка в системе конфиденциальности соцсети Google+ открыла доступ к данным 52,5 млн аккаунтов — именам, электронной почте, полу и возрасту. Инцидент доказал, что даже Google не гарантирует полную безопасность данных пользователей.
Более того, когда речь идет о коммерческой выгоде, конфиденциальность данных клиентов в Google может уходить на второй план. По крайней мере, такой вывод напрашивается после расследования журналистов The Wall Street Journal.
В 2018 году они выяснили, что вопреки обещанию, данному в 2017 году, сотрудники Google вместе с разработчиками сторонних приложений просматривают входящие письма пользователей Gmail.
Предоставляя третьим лицам доступ к почтовым аккаунтам пользователей, Google почти не следит за тем, каким образом и для чего используются полученные данные.
Доступ к переписке пользователей Gmail может получить любой разработчик приложения, привязанного к почте Google. Когда пользователи Gmail открывают одно из этих приложений, у них запрашивается разрешение на доступ к входящим сообщениям. При этом не разъясняется, какие именно данные и с какой целью собирают эти приложения.
Если доступ предоставлен, Google дает разработчику возможность читать содержимое соответствующей папки. Среди разработчиков, которые получают такой доступ, есть как маленькие стартапы из одного человека, так и большие корпорации. К защите данных пользователей они относятся по-разному.
К услугам этих разработчиков прибегают компании, занимающиеся сбором данных в коммерческих целях. К примеру — для анализа того, насколько эффективно работает реклама, предлагаемая конкретному пользователю.
Они собирают о пользователях информацию, касающуюся истории покупок, путешествий, финансовых операций и личных коммуникаций.
Как избавиться от слежки Google
Полностью избавиться от слежки Google невозможно, но ее можно минимизировать.
Во-первых, следует сменить браузер Chrome. В статье "Как Google шпионит за пользователями. КГБ и не снилось" ЭП писала о расследовании обозревателя технологий The Washington Post Джеффри Фаулера. Он пришел к выводу, что браузер Chrome передает в Google личные данные пользователей в абсурдных размерах.
"Мои тесты Chrome и Firefox обнаружили сбор личных данных в абсурдных пропорциях. За неделю веб-серфинга на моем рабочем столе я обнаружил 11 189 запросов Chrome на установку на мой компьютер "отслеживающих" cookie, в то время как Firefox все эти cookie заблокировал автоматически", — пишет Фаулер.
Наиболее оптимальной альтернативой являются два браузера: Opera и Firefox. Они поддерживают все функции, благодаря которым в свое время стал популярным Chrome: скорость работы, облачная синхронизация, кроссплатформенность (Windows, Mac OS, Linux, Android, iOS), режим инкогнито.
Во-вторых, имеет смысл отключить историю местоположений. Как написано в той же статье, устройства Android передают чрезвычайно много информации о местоположении пользователя, а Google эту информацию тщательно записывает.
В-третьих, надо выключить персонализацию рекламы. Когда впервые попадаешь на эту страницу, с удивлением находишь, что, возможно, поисковая система знает тебя лучше, чем ты сам.
В-четвертых, следует выключить функцию "История приложений и веб-поиска". Она сохраняет сведения о действиях на сайтах и в приложениях Google.
В-пятых, нужно проверить, какие приложения имеют доступ к аккаунту.
Напоследок. Удалить собранные данные можно здесь. Изменить имя, дату рождения и другие личные данные можно здесь. Платежную информацию можно изменить здесь. Скачать и удалить свой аккаунт можно здесь.
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