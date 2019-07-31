Чем опасна слежка Google и как от нее избавиться

В статье "Как Google шпионит за пользователями. КГБ и не снилось" "Экономическая правда" уже писала о том, что Google собирает подробную информацию о действиях каждого пользователя с помощью онлайн-приложений Gmail, "Поиск", YouTube, "Карты", а также браузера Chrome и операционной системы Android.

С одной стороны, такая деятельность позволяет компании автоматически подстраивать онлайн-сервисы под уникальные нужды каждого человека.

С другой стороны, это повышает цену ущерба, который может понести пользователь от возможной утечки его персональных данных.

ЭП приводит примеры, когда Google умышленно или в результате собственных ошибок раскрывал персональные данные пользователей, а также публикует инструкцию, как сделать так, чтобы Google знал о вас как можно меньше.

Риски для топ-чиновников

Каждый год Google раскрывает государственным структурам стран данные о более сотни тысяч аккаунтов своих пользователей. Из года в год это число растет на десятки тысяч.

В 2018 году Google раскрыл государственным структурам стран мира информацию о примерно 175 тыс аккаунтах. Компания раскрывает информацию об аккаунтах своих пользователей в ответ на 67% запросов.

При этом данные более 103 тыс аккаунтов (59%) были раскрыты по запросу и в интересах госструктур США. В ответ на запросы госорганов родной страны Google раскрывает данные 82% аккаунтов. Это самый высокий показатель в мире.

Запросы на раскрытие данных аккаунтов Google чаще всего направляют правительственные учреждения, суды и стороны, участвующие в гражданских судебных процессах.

При этом для госструктур не из США предусмотрена более сложная процедура подачи запроса: через Министерство юстиции США и при условии, что между США и страной-заявителем действует договор о правовой помощи.

В 2018 году госструктуры Украины подали в Google 63 запроса на раскрытие данных по 73 аккаунтам. В результате было удовлетворено 68% запросов. Нажмите для увеличения

С одной стороны, обычному пользователю нет смысла опасаться, что некая госорганизация, тем более не из США, решит "заглянуть" в его аккаунт.

В то же время, Google-аккаунт высокопоставленного чиновника, например, посла, руководителя оборонного предприятия, сотрудника разведывательного или контрразведывательного ведомства вполне может заинтересовать спецслужбы.

"Вскрытие" такого аккаунта дает доступ не только ко всей переписке объекта, но и к истории его передвижения по миру, истории веб-поиска, психологическому портрету.

Google и правительство США не скрывают, что таким образом ведут контрразведовательную деятельность. Google регулярно получает запросы на выдачу персональных данных и корреспонденции пользователей Google в рамках закона США "О контроле деятельности иностранных разведок".

Пример запроса ФБР в Google на раскрытие данных Google-аккаунта. В декабре 2018 года ФБР направило Google запрос, в котором требует предоставить имя, адрес, записи всех электронных сообщений указанных ниже аккаунтов Gmail Источник: transparencyreport.google.com

Риски для пользователей

Для безопасности персональных данных рядовых пользователей куда больше рисков несут банальные сбои в работе сервисов и коммерческие приоритеты Google.

В отличие от Facebook, где регулярно случаются утечки персональных данных пользователей, Google долго оставался примером для подражания. В декабре 2018 года настал и его черед.

Тогда ошибка в системе конфиденциальности соцсети Google+ открыла доступ к данным 52,5 млн аккаунтов — именам, электронной почте, полу и возрасту. Инцидент доказал, что даже Google не гарантирует полную безопасность данных пользователей.

Более того, когда речь идет о коммерческой выгоде, конфиденциальность данных клиентов в Google может уходить на второй план. По крайней мере, такой вывод напрашивается после расследования журналистов The Wall Street Journal.

В 2018 году они выяснили, что вопреки обещанию, данному в 2017 году, сотрудники Google вместе с разработчиками сторонних приложений просматривают входящие письма пользователей Gmail.

Предоставляя третьим лицам доступ к почтовым аккаунтам пользователей, Google почти не следит за тем, каким образом и для чего используются полученные данные.

Доступ к переписке пользователей Gmail может получить любой разработчик приложения, привязанного к почте Google. Когда пользователи Gmail открывают одно из этих приложений, у них запрашивается разрешение на доступ к входящим сообщениям. При этом не разъясняется, какие именно данные и с какой целью собирают эти приложения. Читай также Как Google шпионит за пользователями. КГБ и не снилось Как смартфон следит за вами

Если доступ предоставлен, Google дает разработчику возможность читать содержимое соответствующей папки. Среди разработчиков, которые получают такой доступ, есть как маленькие стартапы из одного человека, так и большие корпорации. К защите данных пользователей они относятся по-разному.

К услугам этих разработчиков прибегают компании, занимающиеся сбором данных в коммерческих целях. К примеру — для анализа того, насколько эффективно работает реклама, предлагаемая конкретному пользователю.

Они собирают о пользователях информацию, касающуюся истории покупок, путешествий, финансовых операций и личных коммуникаций.

Как избавиться от слежки Google

Полностью избавиться от слежки Google невозможно, но ее можно минимизировать.

Во-первых, следует сменить браузер Chrome. В статье "Как Google шпионит за пользователями. КГБ и не снилось" ЭП писала о расследовании обозревателя технологий The Washington Post Джеффри Фаулера. Он пришел к выводу, что браузер Chrome передает в Google личные данные пользователей в абсурдных размерах.

"Мои тесты Chrome и Firefox обнаружили сбор личных данных в абсурдных пропорциях. За неделю веб-серфинга на моем рабочем столе я обнаружил 11 189 запросов Chrome на установку на мой компьютер "отслеживающих" cookie, в то время как Firefox все эти cookie заблокировал автоматически", — пишет Фаулер.

Наиболее оптимальной альтернативой являются два браузера: Opera и Firefox. Они поддерживают все функции, благодаря которым в свое время стал популярным Chrome: скорость работы, облачная синхронизация, кроссплатформенность (Windows, Mac OS, Linux, Android, iOS), режим инкогнито.

Во-вторых, имеет смысл отключить историю местоположений. Как написано в той же статье, устройства Android передают чрезвычайно много информации о местоположении пользователя, а Google эту информацию тщательно записывает.

После нажатия на переключатель Google выдает грозное предупреждение о далеко идущих последствиях такого "опрометчивого" решения пользователя. Нажмите для увеличения

В-третьих, надо выключить персонализацию рекламы. Когда впервые попадаешь на эту страницу, с удивлением находишь, что, возможно, поисковая система знает тебя лучше, чем ты сам.

Алгоритмы Google изучили наши запросы в интернете, сделали вывод, что нам интересно, и решили, какую рекламу будут нам показывать. Нажмите для увеличения

В-четвертых, следует выключить функцию "История приложений и веб-поиска". Она сохраняет сведения о действиях на сайтах и в приложениях Google.

В-пятых, нужно проверить, какие приложения имеют доступ к аккаунту.

Сторонние приложения могут собирать данные из аккаунта Google. Необходимо проверить список на предмет опрометчиво подключенного приложения или приложения, которое потеряло актуальность. Нажмите для увеличения

Напоследок. Удалить собранные данные можно здесь. Изменить имя, дату рождения и другие личные данные можно здесь. Платежную информацию можно изменить здесь. Скачать и удалить свой аккаунт можно здесь.