Новости 30 июля: тарифы "Укрэнерго", рынок земли, продажа ОВГЗ

О рынке земли. В Офисе президента планируют отменить мораторий на продажу сельскохозяйственной земли и запустить рынок сельхозземель в Украине до конца 2019 года.

О расширении спецпошлин на сжиженный газ из РФ. Кабинет министров расширил спецпошлины на импорт сжиженного газа из России, включив в перечень все товарные коды.

О реальной зарплате. Реальная заработная плата в Украине в июне 2019 года выросла на 8,1% по сравнению с июнем 2018 года.

Об отстранении Ноняка. Кабинет министров отстранил Михаила Ноняка от должности Государственной службы по безопасности на транспорте.

О продаже ОВГЗ. Министерство финансов по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 17,2 миллиарда гривен.

О тарифах "Укрэнерго". Окружной админсуд Киева отказал Никопольскому заводу ферросплавов в удовлетворении ходатайства о приостановлении действия постановления НКРЭКУ от 12 июля, которым утвержден новый тариф на услуги по передаче электроэнергии Укрэнерго с 1 августа.

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Что на самом деле произошло со вторым по размеру банком в стране, как из него выводили средства, и почему его клиенты сводили счет с жизнью.

Старт рынка с продажи государственной земли. Почему это плохая идея?

Ограничить оборот земли только государственными землями на первом этапе создания рынка — плохая идея. Это дискредитирует реформу и не позволит выполнить поставленные перед ней задачи. (укр)