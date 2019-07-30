Кабмин второй раз отстранил чиновника, которого критиковал Омелян

Михаил Ноняк

Кабинет министров отстранил Михаила Ноняка от должности Государственной службы по безопасности на транспорте.

Соответствующее распоряжение обнародовано в газете "Урядовый курьер", передает "Интерфакс-Украина".

Ранее Ноняк написал, что ему стало известно об отстранении от должности из уст ряда чиновников, он планирует содействовать проведению служебной проверки.

Напоминаем:

22 марта 2018 года министр инфраструктуры Владимир Омелян обратился к правительству с предложением уволить главу Государственной службы по безопасности на транспорте Михаила Ноняка.

11 апреля Кабмин отстранил Ноняка от должности на время расследования.

Недовольство министра вызвала непрозрачная работа службы.

В свою очередь, Ноняк заявлял об отсутствии поддержки со стороны Министерства инфраструктуры в вопросе изменения нормативно-правовой базы для снижения коррупционных рисков, а также в вопросе перевода услуг, предоставляемых Укртрансбезопасностью, в электронный формат.

В сентябре Кабинет министров восстановил в должности Ноняка.

Ноняк был назначен главой "Укртрансбезопасности" решением правительства от 20 апреля 2016 года.