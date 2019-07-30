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Завод Коломойского не смог во второй раз заблокировать тарифы "Укрэнерго"

Вторник, 30 июля 2019, 19:01

Окружной админсуд Киева отказал Никопольскому заводу ферросплавов в удовлетворении ходатайства о приостановлении действия постановления НКРЭКУ от 12 июля, которым утвержден новый тариф на услуги по передаче электроэнергии Укрэнерго с 1 августа.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"У суда отсутствуют на данной стадии основания утверждать об очевидной противоправности указанного решения субъекта властных полномочий и нарушения прав или интересов заявителя таким решением", - говорится в решении Окружного админсуда Киева.

Как сообщалось, 27 июня Окружной административный суд Киева принял решение об обеспечении административного иска "Никопольского завода ферросплавов" и приостановил действие постановления НКРЕ №954 и №955 от 7 июня 2019 года, которыми были установлены тарифы для "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и услуги по диспетчерскому управлению на второе полугодие.

Глава "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил, что решение суда делает невозможным функционирование новой модели рынка электроэнергии, которая была запущена в Украине 1 июля.

Сразу после приостановки действия тарифов "Укрэнерго" и НКРЭ подали апелляционные жалобы на это решение суда.

12 июля Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг утвердила для компании "Укрэнерго" новые тарифы на передачу электроэнергии и диспетчерское управление на второе полугодие 2019 года, которые вступят в силу с 1 августа.

Более детально читайте в материале: Коломойский против реформы энергорынка: что будет с "зеленой" энергетикой

Экономическая правда

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Укрэнерго тариф авиация суд

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