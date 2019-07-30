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В Украине за год выросла реальная зарплата — Госстат

Вторник, 30 июля 2019, 09:20
 

Реальная заработная плата в Украине в июне 2019 года выросла на 8,1% по сравнению с июнем 2018 года.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.

Средняя номинальная заработная плата штатных работников в июне 2019 года по сравнению с маем 2019 года увеличилась на 5,3%, в годовом измерении (к июню 2018 года) – на 18%, составив 10,8 тыс грн.

Наибольший рост средней зарплаты штатных работников в июне 2019 года по сравнению с июнем 2018 года наблюдался в Донецкой (на 27,7%), Сумской (на 20,2%), Днепропетровской (20%) областях.

Самый высокий уровень зарплат в мае зафиксирован в Киеве – 15,7 тыс грн, самый низкий - в Кировоградской области – 8,6 тыс грн. 

При этом средняя заработная плата работника в Донецкой области составила 12,5 тыс грн, в Луганской области – 9 тыс грн.

В июне 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года заработная плата наиболее всего возросла в сфере искусства, спорта и отдыха – на 32,2%, информации и телекоммуникаций – на 25,5%, в сфере операций с недвижимым имуществом – на 24,2%.

Экономическая правда

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зарплата зарплаты Госстат

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