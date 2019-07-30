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Офис Зеленского: Мораторий на продажу земли отменят до конца года

Вторник, 30 июля 2019, 17:57

В Офисе президента планируют отменить мораторий на продажу сельскохозяйственной земли и запустить рынок сельхозземель в Украине до конца 2019 года.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук в интервью Bloomberg.

"В нашей команде есть понимание, что если этого не сделать в этом году, то будет достаточно сложно", - сказал он.

По словам Гончарука, пока Офис президента проводит переговоры со Всемирным банком по модели открытия рынка сельхозземель в Украине. Согласно наиболее радикальной модели, отмена моратория приведет к ускорению экономического роста Украины на 3% в год, а в соответствии с наименее радикальной - на 0,5%.

"Мы ищем наименее болезненную и наиболее эффективную модель", - добавил он.

Напомним:

По подсчетам ЕБРР, действующая ситуация с отсутствием рынка земли снижает украинский ВВП примерно на 1%.

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