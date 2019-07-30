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Кабмин расширил спецпошлины на сжиженный газ из РФ - Герус

Вторник, 30 июля 2019, 16:25

Кабинет министров расширил спецпошлины на импорт сжиженного газа из России, включив в перечень все товарные коды.

Об этом сообщил пресдавник президента в правительстве Андрей Герус.

Представитель "Консалтинговой группы А-95" Артем Куюн написал в комментариях под постом Геруса в Facebook, что на указанный в постановлении Кабмина №624 от 17 июля 2019 года товарный код сжиженного газа (УКТВЭД 2711121100) приходится всего 1,7% от общего объема СУГ, поставляемого из России в Украину.

"Я вижу, вы не знали, что на прошлом Кабмине (заседании - ред.) в постановление были включены все соответствующие коды", - ответил Герус.

Напомним:

17 июля Кабмин в ответ на расширение российских экономических санкций принял постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт российского дизтоплива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа.

Так, спецпошлина на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, составит 3,75% с 1 августа 2019 и 4% с 1 октября 2019.

18 апреля 2019 года правительство Российской Федерации заявило об установлении запрета на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов.

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Экономическая правда

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Кабмин пошлины Россия

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