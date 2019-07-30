Минфин продал ОВГЗ на 17 миллиардов
Вторник, 30 июля 2019, 17:34
Министерство финансов по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 17,2 миллиарда гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.
Как отметили в министерстве, ставки доходности составили:
- по 3-месячным ОВГЗ - 16,4% (снижение на 23 базисных пункта)
- по 6-месячным ОВГЗ - 16,52% (снижение на 21 бп)
- по 1-летним ОВГЗ - 16,59% (снижение на 40 бп)
- по 2-летним ОВГЗ - 16,75% (снижение на 100 бп)
- по 6-летним ОВГЗ - 15,5% (снижение на 35 бп).
"С учетом сегодняшнего размещения годовой план государственных заимствований выполнен на 76,5%", - добавили в Минфине.
Подчеркивается, что это крупнейшее размещение гривневых ОВГЗ в этом году.
Напомним:
Министерство финансов 11 июня на плановом аукционе по размещению ОВГЗ привлекло в госбюджет 6,5 млрд грн.
Экономическая правда
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