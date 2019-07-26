Новости 26 июля: конкурс по "Дельфину, "открытое небо" и транзит газа

О конкурсе по "Дельфину". Конкурс на разработку нефтегазовой участка "Дельфин" на шельфе Черного моря выиграла компания Trident Black Sea экс-депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева.

Об "открытом небе". Украина и Евросоюз могут подписать Соглашение об общем авиационном пространстве до конца года, если Великобритания в октябре выйдет из блока.

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СБУ "разбушевалась". Что стоит за громкими обысками силовиков

Текущая неделя ознаменовалась обысками Службы безопасности на ряде государственных предприятий и в одной из крупнейших частных компаний "ArcelorMittal Кривой Рог". Чем объясняется активизация правоохранителей, и доволен ли такими действиями СБУ президент?