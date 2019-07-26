СБУ "разбушевалась". Что стоит за громкими обысками силовиков

Текущая неделя ознаменовалась обысками Службы безопасности на ряде государственных предприятий и в одной из крупнейших частных компаний "ArcelorMittal Кривой Рог". Чем объясняется активизация правоохранителей, и доволен ли такими действиями СБУ президент? (укр)

"СБУ повинна боротись зі шпигунами і диверсантами, а не займатися бізнесом", — заявляв раніше президент Володимир Зеленський. Ще одне завдання, на якому публічно наголошував новообраний президент — Служба безпеки повинна побороти контрабанду за два тижні.

Про результати боротьби з контрабандою поки що інформація відсутня, проте СБУ все одно стає головних ньюзмейкерів останніх днів — новини про обшуки правоохоронців в приватних і державних структурах не сходять з перших шпальт.

В фокусі СБУ опинились два об’єкти: Кабмін з деякими виконавчими органами влади та найбільший виробник сталі в Україні — "ArcelorMittal Кривий Ріг".

З чим це пов'язано, як оцінюють такі дії інвестори, і чи виправдані такі кроки правоохоронців, дізнавалась ЕП.

Що шукали в Кабміні

22 липня стало відомо, що СБУ провела обшуки у Кабміні, Державній прикордонній службі, та на державному підприємстві "Спецтехноекспорт".

Як пояснили в СБУ, обшуки проводили через виявлені факти заволодіння майже 6,8 мільйонами доларів при укладанні іноземною компанією контракту із "Спецтехноекспортом". Йдеться про поставку Підвісної системи раннього виявлення для прикордонної служби.

"Посадовці "Спецтехноекспорту" без наявності реальної потреби уклали контракт із іноземною компанією на поставку Підвісної системи раннього виявлення для потреб Держприкордонслужби. Через невиправдане внесення додаткових видатків до Державного оборонного замовлення завдано багатомільйонні збитки державному бюджету", — зазначили в прес-службі СБУ.

В державних установах слідчі шукали оригінали документів та інші докази зазначених зловживань.

У відповідь на дії СБУ "Спецтехноекспорт" написало Івану Баканову відкритий лист. У ньому йдеться про те, що державна компанія — лише посередник і не є розпорядником коштів.

"Наше підприємство не визначає наявність чи відсутність потреби у закупівлі тієї чи іншої продукції. Це функції Міністерства внутрішніх справ та Кабміну. Окрім того, "Спецтехноекспорт" не формує державне оборонне замовлення та не контролює його виконання", — зазначили на підприємстві.

Візити силовиків до держструктур — справа звична для України. Слідчі органи постійно запитують інформацію у держструктур або проводять розслідування проти або за участі державних посадовців.

Співбесідники ЕП в уряді відгукуються про цей випадок так: "Фактично з боку СБУ — це "проба пера", спроба взятися зп те, що при Порошенко було певною мірою недоторканим. А тепер СБУ перевіряє можливі межі для здійснення команди "Фас!"

Не виключено, що ситуація може повторитися і з іншими проектами, в тому числі це стосується підприємств "Укрборонпрому".

"Укрборонпром" має корупційну репутацію, а після скандалу з нардепом Сергієм Пашинським проблеми з розподілом коштів в оборонній сфері отримали значний публічний резонанс. Це тільки "перша ластівка", далі буде", — говорить співрозмовник ЕП з оточення президента.

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В чому звинувачують ArcelorMittal

Другим об’єктом, на який звернула увагу СБУ, став найбільший виробник сталі в Україні — "ArcelorMittal Кривий Ріг".

ArcelorMittal — найбільша металургійна компанія світу, яка у 2005 році купила українську "Криворіжсталь". Наразі підприємство називається "ArcelorMittal Кривий Ріг". Компанія входить до ТОП-100 платників податків і, за даними податкової, у 2018 році сплатила 3,9 млрд грн податків.

З чого все почалось? Перед обшуками під час свого візиту у Кривий Ріг 12 липня президент Володимир Зеленський розкритикував підприємство через екологічну шкоду, яке воно завдає регіону, і закликав надати фінансову підтримку постраждалим через шкідливі викиди особам.

Виконувач обов’язків голови СБУ Іван Баканов Фото radiosvoboda.org

Що відбулось потім?

За версією СБУ, співробітники спецслужби отримали інформацію щодо можливого порушення правил радіаційної безпеки в одному з виробничих цехів підприємства. 22 липня служба приїхала на підприємство з намірами "локалізувати потенційну загрозу поширення радіації в Кривому Розі".

Наразі компанія звинувачується в екоциді — знищенні тваринного та рослинного середовища. Це єдина стаття злочину в сфері екології, підслідна СБУ.

Випадки екоциду у світі: 1. Вивезення німецькими окупантам під час Другої світової війни українських чорноземів. 2. Підпал 1200 нафтових родовищ, низки нафтобаз та танкерів військами Іраку в Перській затоці. Продукти згорання потрапили в атмосферу, ґрунти та Світовий океан. Це завдало непоправної шкоди довкіллю. 3. Під час В'єтнамської війни американські винищувачі розпорошили над Камбоджею і В'єтнамом понад 100 тисяч тон дефоліантів. Розпилювання цих хімікатів фактично "вбило" індокитайські джунглі. В’єтнам втратив майже половину орних земель та 2 млн га лісів.

За словами виконуючого обов’язки генерального директора "ArcelorMittal Кривий Ріг" Олександра Іванова, співробітники СБУ заблокували проект введення в дію машини безперервного лиття заготовок №3, яка вже проходила гарячі випробування. Її вартість оцінюється у 140-150 млн дол.

"У нас вилучили копію всіх документів стосовно цього обладнання та почали перевірку з контролю іонізаційного випромінювання", — пояснив Іванов.

Через арешт обладнання "ArcelorMittal Кривий Ріг" підприємство може зазнати збитку на суму 1,3 мільйона доларів — це загальна вартість продукції, яке підприємство мало виготовити за допомогою арештованого СБУ обладнання.

В команді президента ситуацію прокоментували по-різному.

Заступник голови Офісу президента України Руслан Рябошапка назвав дії СБУ на підприємстві "абсолютно виправданим і законним". Натомість, секретар РНБО Олександр Данилюк на своїй сторінці в Facebook, назвав їх "тривожним викликом".

Реакція бізнесу

Ставлення силових структур до бізнесу довго псувало імідж президенту Петру Порошенку. На всіх зустрічах з президентом компанії постійно жалілись на поведінку підконтрольної гаранту служби і вимагали зміни алгоритму її дій.

Попри обіцянки Порошенка виправити ситуацію, цього не сталось, а ініціативи "стоп маски-шоу" себе не виправдали.

Останні кілька років IT-компаніям з різних міст Україні запам’ятались масовими обшуками Служби безпеки.

Одним з найгучніших були обшуки в компанії YouControl — компанію підозрювали в негласному отриманні інформації за попередньою змовою групою осіб, а також у незаконному втручанні в роботу автоматизованих систем.

Ще раніше, у квiтнi 2017 року, СБУ прийшла до офісу інвестиційної компанії Dragon Capital.

Cиловики шукали і в інвесткомпанії нелегальне програмне забезпечення і, схоже, так і не знайшли.

Традиційна розв'язка цих історій — зловживання компаній, якщо вони мали місце, так і не були доведені.

Повторна активізація силовиків за нового президента так само непокоїть та насторожує бізнес.

"У випадку з ArcelorMittal складно говорити однозначно, тому що правда може бути на боці як одних так і інших. Як правило у нас активізація силовиків відбувалась, коли платника податків потрібно було до чогось "схилити", — пояснила свою позицію у коментарі ЕП виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) Анна Дерев'янко.

Екологічна ситуація в Кривому Розі погана: повітря максимально забруднене, металургійні комбінати зливають промислові відходи у поверхневі води. За висновками Криворізької міської ради найбільше на стан повітря в місті впливає саме "ArcelorMittal Кривий Ріг"

Серед підприємств, які залишають в навколишньому середовищі найбільше промислових відходів — Північний гірничо-збагачувальний комбінат (ГЗК), Інгулецький ГЗК, Південний ГЗК, "ArcelorMittal Кривий Ріг", "Метінвест", "Суха Балка".

"Обсяг скидів стічних вод у поверхневі водойми у 2018 році становив 93,3 млн.м3 та у порівнянні з 2017 роком збільшився на 38% через те, що промислові підприємства міста збільшили використання води на виробничі потреби. При цьому споживання питної води населенням міста зменшилось на 13%", — зазначається у звіті міськради.

"Хто винен — потрібно з’ясовувати. Але що не подобається, то це те, що компанія не згодна з діями СБУ і на неї здійснюється тиск. Порозумітися краще цивілізованим шляхом, а не через обшуки і арешти майна. Якщо ми бачимо таке ставлення до міжнародного інвестора, то що може чекати на компанії меншого калібру", — риторично запитує Дерев’янко.

Співрозмовники ЕП з оточення президента коментують це так: "Питання до ArcelorMittal в частині виконання ним екологічних вимог є, але СБУ очевидно не думала, який резонанс це може викликати, і що такі ситуації потрібно вирішувати геть іншим шляхом".

Ці обшуки, за словами співрозмовників в команді президента, розцінюються як прокол СБУ в публічній поведінці з іноземними інвесторами.

Джерела в уряді також це підтверджують. "ArcelorMittal, звісно, не святий, але й не в екоциді справа. Візит президент в Кривий Ріг наклався на соціально-чутливу тему екології та бажання заявити про турботу про людей", — пояснює ЕП один з високопоставлених чиновників Кабміну.

Наразі з доказовою базою щодо екоциду все складно. За інформацією ЕП, все може завершитися мінімальним штрафом та передачею естафети перевірок екологам та іншим держструктурам.