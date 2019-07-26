Потребность в ремонте дорог будут определять онлайн

"Укравтодор" анонсировал создание онлайн-инструментов для отслеживания состояния дорожного покрытия и ремонта дорог.

Об этом пишет ЦТС.

По мнению экспертов, это поможет уменьшить влияние человеческого фактора и увеличить прозрачность процессов, связанных с улучшением состояния дорог в Украине.

"Без информационных технологий мы не сможем быстро двигаться дальше в процессе реформирования и в повышении качества эксплуатации и строительства дорог", - отметил Вадим Горюшко, директор предприятия "Укрдорсвязь", которое будет администрировать геоинформационную систему.

"Наша задача максимально упростить все процессы на пути к положительному результату", - сказал Горюшко.

"Укравтодор" запустил геоинформационную систему, которая будет наполняться информацией о дорожном покрытим и автоматически определять нужен ли ремонт дороги, сколько он может стоить, какая стадия ремонта дорожного покрытия и кто выполняет работы.

Соответствующую онлайн-карту планируется представить 24 августа 2019 года.

Кроме этого, планируется создать карту дорог, которая будет показывать состояние проезда и дорожные работы на том или ином отрезке дороги в зимний период.