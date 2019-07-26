"Газовое дело": В аэропорту задержали мать Онищенко

Специализированная антикоррупционная прокуратура заявляет о задержании участницы преступных схем по разворовыванию газа.

Об этом сообщила пресс-служба САП. Информацию также подтвердил собеседник УП в правоохранительных органах

"25 июля 2019 года в аэропорту" Борисполь "задержали предполагаемую участницу преступной организации по разворовыванию природного газа, добытого в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО" Укргазвыдобування", которая скрывалась от следствия и была объявлена в розыск с августа 2016 года", - говорится в сообщении.

САП не называет имя задержанной. По данным источника "Украинской правды", это Инесса Кадырова - мать Александра Онищенко, которого правоохранители подозревают в организации преступной схемы.

Отмечается, что она подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса.

Отмечается, что детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП подали ходатайство в суд о применении в отношении подозреваемой меры пресечения.

Речь идет о так называемом "газовом деле" беглого нардепа Александра Онищенко, который пытался принять участие в досрочных парламентских выборах 21 июля 2019 года.

Напомним:

Александр Онищенко бежал из Украины в 2016 году и находится в розыске, хотя Интерпол отказался объявлять его в международный розыск. В том же году Верховная Рада лишила нардепа иммунитета.

По данным НАБУ, Онищенко с соратниками продавали газ госпредприятия "Укргазвыдобування" с помощью нескольких своих компаний через "псевдобиржи", что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 миллиарда гривен.

Руководителями преступной группировки, кроме самого депутата, считаются его мать Инесса Кадырова (на нее было записано имущество компаний Онищенко) и бизнесмен Валерий Постный.

Украинская правда