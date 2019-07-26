ЕС может подписать "открытое небо" с Украиной до конца года - посол
Украина и Евросоюз могут подписать Соглашение об общем авиационном пространстве до конца года, если Великобритания в октябре выйдет из блока.
Об этом заявил посол ЕС в Украине Хюг Мингарелли в интервью "Европейской правде".
"Мои коллеги в Брюсселе говорят, что сразу, как только состоится Brexit, препятствия для подписания этого соглашения будут сняты", - сказал Мингарелли.
Он напомнил, что подписание было заблокировано из-за спора Испании и Великобритании о статусе Гибралтара.
"Поэтому когда Великобритания выйдет из Евросоюза - этого спора внутри ЕС уже не будет. А значит, я надеюсь, что уже до конца этого года это произойдет", - отметил посол.
Отметим, что после подписания соглашение еще должно пройти процесс ратификации, поэтому в случае подписания документ реально вступит в силу в следующем году.
Как известно, новый премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил о намерении вывести страну из ЕС 31 октября с соглашением о выходе из ЕС или без него.
Подробнее читайте в публикации: "Посол Евросоюза: Не хочу постоянно говорить в Украине "коррупция, коррупция, коррупция".
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua