Все разделы
Укр / Рус

ЕС может подписать "открытое небо" с Украиной до конца года - посол

Пятница, 26 июля 2019, 12:18

Украина и Евросоюз могут подписать Соглашение об общем авиационном пространстве до конца года, если Великобритания в октябре выйдет из блока.

Об этом заявил посол ЕС в Украине Хюг Мингарелли в интервью "Европейской правде".

"Мои коллеги в Брюсселе говорят, что сразу, как только состоится Brexit, препятствия для подписания этого соглашения будут сняты", - сказал Мингарелли.

Он напомнил, что подписание было заблокировано из-за спора Испании и Великобритании о статусе Гибралтара.

"Поэтому когда Великобритания выйдет из Евросоюза - этого спора внутри ЕС уже не будет. А значит, я надеюсь, что уже до конца этого года это произойдет", - отметил посол.

Отметим, что после подписания соглашение еще должно пройти процесс ратификации, поэтому в случае подписания документ реально вступит в силу в следующем году.

Как известно, новый премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил о намерении вывести страну из ЕС 31 октября с соглашением о выходе из ЕС или без него.

Подробнее читайте в публикации: "Посол Евросоюза: Не хочу постоянно говорить в Украине "коррупция, коррупция, коррупция".

Европейская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

авиа ЕС

powered by lun.ua
Материалы по теме
Аэропорт Амстердама второй день задерживает рейсы из-за проблем с заправкой самолетов 25 июля 2019, 12:53
Boeing продолжит производство самолетов 737 MAX, однако на своих условиях 25 июля 2019, 12:00
Украли персональные данные: как требовать компенсацию у авиакомпаний 24 июля 2019, 12:09
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!