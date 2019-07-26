"Нафтогаз" назвал "вбросом" информацию о краткосрочном транзите

НАК "Нафтогаз Украины" ожидает от российского "Газпрома" ответа на предложение Еврокомиссии по транзитному контракту или другой вариант.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

"Источники Reuters говорят, что "Газпром" хочет контракт на транзит не на 10 лет, как предложила Еврокомиссия, а только полгода-год, пока не достроят "Северный Поток-2", - написал Витренко.

"Во-первых, было бы желательно, чтобы "Газпром" ответил официально на предложение Еврокомиссии. Если "Газпром" не принимает это предложение, пусть предложит свой вариант. Причем желательно со всеми деталями", - добавил он.

"Например, готов ли Газпром на практике разблокировать возможность другим компаниям осуществлять транзит газа с территории РФ. Мы его внимательно рассмотрим", - заявил исполнительный директор.

Он добавил, что украинская сторона неоднократно подчеркивала, что заинтересована в продолжении транзита, и поэтому занимает конструктивную позицию.

"Во-вторых, это еще раз доказывает, что пока едва ли не единственными рычагом влияния на сохранение любого транзита через Украину является остановка строительства Северного потока-2. Надеюсь, на это обратят внимание в Европе, в частности в Германии", - подытожил Витренко.

В свою очередь в пресс-службе "Нафтогаза" заявили, что никакой официальной информации от российской стороны относительно идеи короткого контракта компания не получала.

"Мы понимаем, что сегодняшний вброс это, вероятно, тестирование боем. С интересом читаем заголовки российских СМИ, которые подают это как решенный факт", - заявили в компании.

Ранее Reuters со ссылкой на 4 источника сообщило, что Россия хочет заключить с Украиной краткосрочное соглашение о транзите газа в Европу, чтобы выиграть время для завершения строительства газопровода в обход украинской ГТС.

Напомним:

18 июня в "Газпроме" заявили, что новый контракт на транзит российского газа через газотранспортную систему Украины на европейских условиях, как того хочет украинская сторона, пока заключить невозможно.

В ответ "Нафтогаз" предлагает "Газпрому" контракт на "своп" газа вместо транзита как запасной вариант на случай, если "Газпром" не захочет брать на себя риски, связанные с украинским регулятором и оператором газотранспортной системы.

Украинская сторона на предстоящих переговорах предложит России транспортировать по 60 млрд кубометров газа ежегодно в течение 10 лет.

Экономическая правда