"Нафтогаз" назвал "вбросом" информацию о краткосрочном транзите
НАК "Нафтогаз Украины" ожидает от российского "Газпрома" ответа на предложение Еврокомиссии по транзитному контракту или другой вариант.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
"Источники Reuters говорят, что "Газпром" хочет контракт на транзит не на 10 лет, как предложила Еврокомиссия, а только полгода-год, пока не достроят "Северный Поток-2", - написал Витренко.
"Во-первых, было бы желательно, чтобы "Газпром" ответил официально на предложение Еврокомиссии. Если "Газпром" не принимает это предложение, пусть предложит свой вариант. Причем желательно со всеми деталями", - добавил он.
"Например, готов ли Газпром на практике разблокировать возможность другим компаниям осуществлять транзит газа с территории РФ. Мы его внимательно рассмотрим", - заявил исполнительный директор.
Он добавил, что украинская сторона неоднократно подчеркивала, что заинтересована в продолжении транзита, и поэтому занимает конструктивную позицию.
"Во-вторых, это еще раз доказывает, что пока едва ли не единственными рычагом влияния на сохранение любого транзита через Украину является остановка строительства Северного потока-2. Надеюсь, на это обратят внимание в Европе, в частности в Германии", - подытожил Витренко.
В свою очередь в пресс-службе "Нафтогаза" заявили, что никакой официальной информации от российской стороны относительно идеи короткого контракта компания не получала.
"Мы понимаем, что сегодняшний вброс это, вероятно, тестирование боем. С интересом читаем заголовки российских СМИ, которые подают это как решенный факт", - заявили в компании.
Ранее Reuters со ссылкой на 4 источника сообщило, что Россия хочет заключить с Украиной краткосрочное соглашение о транзите газа в Европу, чтобы выиграть время для завершения строительства газопровода в обход украинской ГТС.
Напомним:
18 июня в "Газпроме" заявили, что новый контракт на транзит российского газа через газотранспортную систему Украины на европейских условиях, как того хочет украинская сторона, пока заключить невозможно.
В ответ "Нафтогаз" предлагает "Газпрому" контракт на "своп" газа вместо транзита как запасной вариант на случай, если "Газпром" не захочет брать на себя риски, связанные с украинским регулятором и оператором газотранспортной системы.
Украинская сторона на предстоящих переговорах предложит России транспортировать по 60 млрд кубометров газа ежегодно в течение 10 лет.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua