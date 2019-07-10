Новости 10 июля: реакция НБУ на статью ЭП, арка над Чернобыльской АЭС, самый прибыльный поезд

О реакции НБУ на статью ЭП. После выхода статьи на Экономической правде Национальный банк отменил свое решение по согласованию продажи пула активов, переданных "Дельта банку" в залог НБУ, из-за возможных манипуляций во время торгов.

О гармонизации украинского платежного рынка с европейским. Национальный банк планирует фундаментально обновить систему законодательного регулирования украинского рынка платежей и перевода средств, чтобы гармонизировать его с европейским, и введет 8 новых услуг.

О капсульных гостиницах. В Киеве запустят сеть капсульных отелей. Монокапсулы - это сенсорные боксы, расположенные друг над другом.

Об арке над Чернобыльской АЭС. Чернобыльская АЭС ввела в эксплуатацию новый безопасный конфайнмент от компании NOVARKA, которая проектировала и строила объект над разрушенным в 1986 году четвертым энергоблоком станции.

Об эвакуации неправильно припаркованных авто. В столице начали эвакуацию автомобилей, припаркованных в запрещенных местах, особое внимание уделяя припаркованным на полосах общественного транспорта.

О самом прибыльном поезде. Самым прибыльным направлением для "Укрзализныци" за 5 месяцев 2019 был поезд №5/6 сообщением Киев-Москва - он принес больше прибыли, чем 5 самых прибыльных внутренних поездов.

Об очередном валютном ослаблении. НБУ отменил все ограничения на репатриацию дивидендов в рамках реализации "дорожной карты" валютной либерализации.

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Купить землю после отмены моратория малым хозяйствам будет непросто. Впрочем, фермеры могут получить широкий доступ к банковским займам, в том числе — на приобретение земли. Что это за инструмент и как он будет работать?