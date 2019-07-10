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В Киеве массово эвакуируют авто, припаркованные в запрещенных местах

Среда, 10 июля 2019, 14:20
 

В столице начали эвакуацию автомобилей, припаркованных в запрещенных местах, особое внимание уделяя припаркованным на полосах общественного транспорта.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

"Сегодня утром массово эвакуировали автомобили на бульваре Шевченко - от Бессарабской площади до Площади Победы и с противоположной стороны. И это - не однодневная акция и не единственная улица, где теперь работают инспекторы, полиция и эвакуаторы", - отметил мэр.

 

По словам Кличко, над составлением общественного транспорта работают Центр организации дорожного движения столицы совместно с патрульной полиции Киева.

Напомним:

В апреле на улицах Киева в тестовом режиме начали работать инспекторы по парковке.

В июле власти города запустила информационный ресурсс данными о штрафах за парковку - с помощью интерактивной карты можно в режиме реального времени находить информацию обо всех нарушениях в столице.

Экономическая правда

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авто Кличко

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Укр / Рус
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