В Киеве откроют сеть капсульных отелей

В Киеве запустят сеть капсульных отелей Monotel, первый объект, по словам представителей компании, откроется в августе 2019 года.

Об этом сообщает AIN.ua.

По словам основателей проекта, аналогов в Украине ему нет.

"В основе проекта Мonotel - прежде всего рациональное использование ресурсов. Monotel дает то, что требует современный лайфстайл без лишних затрат денег, метров, пространства и времени", - заявила основательница проекта Анна Осипенко.

Отмечается, что в Мonotel монокапсулы - это сенсорные боксы, расположенные друг над другом. У входа - лестница с перилами для подъема на второй ярус.

Капсула открывается с помощью электронного ключа, который запускает ее работу. Навигация внутри - на английском языке, с сенсорным управлением.

В капсулах предусмотрены: система подачи воздуха, memory-матрас, регулируемое освещение (синий - для релакса, белый - для чтения), наушники, зарядка для гаджетов, розетка на 220 вольт, USB-порт,

Wi-Fi, зеркало с подсветкой.

"Сразу после check-in гостю выдадут персональный комплект постельного белья. Капсулы могут быть мужские или женские, а также для пар (монокапсулы и парные). Оборудованные они одинаково и отличаются только площадью. Одноместная капсула рассчитана на вес до 200 килограммов. В длину 220 см, в ширину - 150 см.

Доступ в зону отдыха контролируется картой, а локер для личных вещей открывается отпечатком пальца", - говорится в сообщении.

В отеле будут работать душевые и туалеты, раздельные для мужчин и женщин. Для личных вещей предусмотрены шкафчики. Также будут работать общая прачечная, гладильная комната, камера хранения багажа и круглосуточная стойка регистрации.

В капсульном отеле будут разные тарифы - плата как за сутки, так и за время пребывания. Стоимость ночевки в монокапсуле - 950 грн, в парной капсуле - 1500 грн.

Рассчитаться можно будет любыми видами карт и криптовалютой.

Отмечается, что первый отель сети на Бессарабской площади откроют в августе, в нем все готово к установке оборудования - полностью закончены ремонтные и отделочные работы, набирается персонал.

Еще два объекта запустят в этом году на Золотых воротах и ​​возле Киевского велотрека на улице Богдана Хмельницкого.