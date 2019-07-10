Рынок земли близко. Что делать фермерам, которым не хватает денег

Купить землю после отмены моратория малым хозяйствам будет непросто. Впрочем, фермеры могут получить широкий доступ к банковским займам, в том числе — на приобретение земли. Что это за инструмент и как он будет работать?

Как помочь фермерам и малым агрокомпаниям получить доступ к финансированию, которое понадобится им для покупки земли в случае запуска рынка.

Ответ на этот вопрос — ключ к успеху реформы. Один из главных страхов фермеров, которые выступают против рынка земли — как там конкурировать с агрохолдингами и большими покупателями, если нет достаточного финансового ресурса.

Украина тут не уникальна, и это не единственная страна, которая сталкивается с необходимостью развивать финансирование для малого и среднего аграрного бизнеса.

Согласно исследованиям Мирового банка, в развивающихся странах 55-68% официально зарегистрированных малых и средних бизнесов недостаточно обслуживаются финансовыми организациями или не обслуживаются вовсе.

Но есть пути решения этой проблемы, которые должны устроить всех участников рынка. Накануне один из вариантов был озвучен во время дискуссии под эгидой Независимой ассоциация банков Украины (НАБУ) о том, как активизировать кредитование малого и среднего агробизнеса в Украине.

О чем речь?

Банки не против, а в чем дело

Как показали дискуссии с банкирами и аграриями, главная проблема в кредитовании банками малых фермеров в Украине — не отсутствие кредитных ресурсов у банков и даже не стоимость обслуживания займов.

В 2018 году Международная финансовая корпорация (IFC) провела небольшое исследование. Она попросила девять работающих в Украине банков рассказать, насколько они заинтересованы финансировать рынок земли.

Оказалось, что все девять банков уже финансировали аграриев. Они давали кредиты как самым малым фермерским хозяйствам (по 25-65 тыс грн), так и крупным аграрным предприятиям (по 280-620 млн грн). Все девять опрошенных банков также были заинтересованы предоставлять кредиты для покупки земли.

Кроме того, маржа, с которой работают малые фермеры, даже если у них в обработке всего 100 га зерновых культур, намного выше, чем в других странах.

Если в странах ЕС для выхода "в плюс" нужно выращивать злаковые на 500 га и выше, то в Украине это получается и на 100 га. С учетом величины маржи стоимость займов — не самая большая преграда для доступа к финансированию.

Сдерживает кредитование отсутствие у небольших аграрных компаний и фермеров ликвидных залогов, финансовой грамотности и культуры ведения отчетности. Если второй и третий факторы можно решать путем обучения фермеров, то первая проблема — это во многом прерогатива государства.

Как решить проблему с залогами

Для ее решения правительству стоит внедрять специальные финансовые инструменты, которые позволят малым и средним аграрным бизнесам получать финансирование на покупку пахоты после запуска рынка земли.

Одним из самых эффективных инструментов поддержки агробизнеса в такой ситуации являются частичные гарантии по банковским кредитным рискам.

Суть инструмента в том, что фонд гарантирования от лица государства берет на себя покрытие части (например, 50%) рисков банка в случае дефолта фермера-заемщика по кредиту, данному этим банком. Это снижает уровень рисков для банков и упрощает доступ малого и среднего агробизнеса к банковским ссудам.

Такой фонд — это, как правило, небанковская финансовая организация со своим правлением, менеджментом и капиталом. За определенную плату она выдает частичные кредитные гарантии банкам, которые прошли предварительный отбор.

В случае непогашения кредита его размер (потерянная сумма), как правило, в равных частях делится между фондом и коммерческим банком.

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Есть и другие инструменты поддержки фермеров: гранты, субсидии, гарантирование системных рисков. Однако частичное гарантирование наиболее подходит заемщикам, у которых нет достаточного обеспечения по кредитам.

Во-первых, частичное гарантирование кредитов (ЧГК) позволяет хорошо таргетировать помощь именно малым производителям. Другие инструменты поддержки фермеров имеют другие цели и могут использоваться вместе с частичным гарантированием кредитов для отдельных целевых групп.

Во-вторых, этот инструмент также позволяет "удлинить" кредитный ресурс для фермеров, уменьшить размер первоначального взноса, увеличить объем кредита, чего не сделает обычная компенсация части кредитных ставок.

В-третьих, частичное гарантирование дает хорошее финансовое плечо: 1 грн инвестиций со стороны государства обеспечит кредитование фермеров в размере 8 грн. Как показывает международный опыт, малые фермеры наиболее дисциплинированы в возврате кредитов, поэтому фонды гарантирования обычно покрывают свои издержки.

Что говорит международный опыт

Проведенный Мировым банком в 2016 году анализ 60 государственных программ частичного гарантирования кредитов в 54 странах показывает, что почти все эти программы самодостаточны.

Они опираются исключительно на гарантийные взносы банков и заемщиков и не требуют продолжения капитализации со стороны государства для покрытия операционных расходов и выплат по гарантийным случаям. Исключительные ситуации могут возникнуть разве что в случае увеличения портфеля гарантированных кредитов.

Благодаря такому инструменту государство может помочь и фермерским хозяйствам, которые захотят купить землю за кредиты после запуска рынка земли, и тем, у кого есть земля в собственности и кто захочет взять заем под залог своего участка.

В первое время после запуска рынка земли реальной рыночной цены на землю в конкретном районе еще может не быть. И банки, предоставляя кредит под этот участок, будут работать с "виртуальной" величиной, которая после становления рынка может измениться и в сторону увеличения, и в сторону уменьшения.

В такой ситуации частичное гарантирование рисков позволит банкам давать фермерам займы под залог участков, а финансовому регулятору, НБУ, спокойно себя чувствовать в ситуации, когда земля еще будет "непроверенным" залогом.

Именно поэтому команда Мирового банка вместе с НБУ, Минфином, Минэкономики и банковским сообществом активно работает над тем, чтобы частичное гарантирование кредитов для малого и среднего агробизнеса появилось в Украине одновременно с появлением самого рынка земли.

Частичное покрытие рисков может стать главным инструментом помощи малым игрокам рынка в первые пять-семь лет после старта реформы.

Ваге Варданян, ведущий специалист финансового сектора Мирового банка