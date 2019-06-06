Новости 6 июня: "газовые войны", коррупция в "Укравтодоре" и энергоэффективность

Об инвестициях. В украинские проекты энергоэффективности за 5 лет инвестировали 2,5 миллиарда евро.

О НАБУ. КСУ ограничил полномочия НАБУ по требованию Коломойского.

О "газовыхвойнах". Газпром и европейские поставщики готовятся к очередной "газовой войне", об этом рассказал глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Об НБУ. Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 17,5% годовых.

О "промышленном безвизе". Рада во втором чтении приняла закон, необходимый для "промышленного безвиза" с ЕС.

О кадровых изменениях. В "Укрзализныце" обновился состав правления.

О коррупции. Нефьодов рассказал о новой коррупционной тендерной схеме "Укравтодора".

О ценах на газ. "Нафтогаз"должен снизить цену на газ для населения еще почти на гривну.

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