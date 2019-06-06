Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 17,5% годовых

Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 17,5% годовых.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как пояснили в центробанке, это необходимо для обеспечения безопасности от инфляционных рисков, которые усилились с момента принятия предыдущего решения в апреле, и достижения цели 5% в следующем году.

Два последних месяца подряд потребительская инфляция превышала прогноз Нацбанка. В апреле она составляла 8,8% в годовом измерении и в мае, по оценкам НБУ, продолжила ускоряться.

Впрочем, такое ускорение обусловлено прежде всего временными факторами, заверили в Нацбанке. Среди них - рост цен на отдельные виды овощей и топливо.

Во второй половине года влияние этих факторов нивелируется из-за поступления в продажу овощей нового урожая, а также удешевления энергоресурсов на мировом рынке, отметили в НБУ.

Фундаментальное инфляционное давление и в дальнейшем постепенно снижалось, подчеркнули в НБУ. Об этом свидетельствует замедление базовой инфляции в соответствии с прогнозом центробанка с начала года.

Улучшались и инфляционные ожидания, добавили в НБУ.

В то же время внутренний спрос продолжал стремительно расширяться. В частности, в последнее время высокими темпами росли заработные платы, розничный товарооборот, строительство и промышленность.

Также на протяжении последних недель усилилась волатильность на финансовых рынках.

Как пояснили в Нацбанке, это произошло вследствие:

распространение в информационном пространстве спекуляций на тему внешнего государственного долга;

откладывания обсуждения дальнейшей финансовой поддержки со стороны Международного валютного фонда к формированию нового правительства;

дальнейшее усиление угроз для финансовой стабильности из-за судебных процессов.

Напомним, что обнародованный в апреле макроэкономический прогноз НБУ предусматривал постепенное замедление инфляции до 6,3% на конец 2019 и 5,0% на конец 2020 года.

Основным предположением этого прогноза была дальнейшая реализация Украиной своих обязательств по программе сотрудничества с МВФ.

"Однако на сегодня обсуждение дальнейшей финансовой поддержки со стороны МВФ и, как следствие, связанного финансирования отложено до формирования нового правительства. Это усиливает уязвимость экономики Украины и может обусловить увеличение волатильности на финансовых рынках", - отметили в НБУ.

Также Правление отметило, что расширение внутреннего спроса может сдерживать ослабление фундаментального инфляционного давления.

Весомыми остаются и другие риски - как внешние, так и внутренние, на которые Нацбанк обращал внимание во время предыдущего решения по монетарной политике.

В частности, в стране сохраняется неопределенность, которую традиционно вызывает период выборов.

По информации НБУ, среди внешних рисков не утратили актуальность:

рецессия мировой экономики и снижение цен на сырьевых рынках;

сохранение геополитического напряжения, в том числе из-за торговых конфликтов;

неопределенность относительно объемов транзита газа через Украину с 2020 года в результате строительства обходных газопроводов в Европу;

ход военного конфликта и новые торговые ограничения со стороны России.

Правление Национального банка, по-прежнему предполагает, что цикл смягчения монетарной политики может продолжиться при условии ослабления инфляционных рисков и устойчивого улучшения инфляционных ожиданий.

Напомним, что 25 апреля произошло снижение учетной ставки НБУ с 18% до 17,5%.

Экономическая правда