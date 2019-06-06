В украинские проекты энергоэффективности за 5 лет инвестировали 2,5 миллиарда евро

Начиная с 2014 года в украинские проекты по энергоэффективности было инвестировано более 2,5 миллиарда евро.

Об этом сообщил глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Сергей Савчук, передает Укринформ.

"В 2014-15 году мы делали первые шаги в энергоэффективности - это касалось и законодательства и подзаконных документов, и работы с бизнесом, с конкретными инвесторами, для того, чтобы ответить на те вызовы, которые перед нами стояли после революции. И нам это удалось: более 11 законов принято в парламенте, более 30 постановлений Кабинета министров, как подзаконные акты так и технические регламенты. Инвестиции, которые в результате этих изменений в законодательство зашли, измеряются более чем в 2,5 млрд евро", - рассказал Савчук.

Он добавил, что в основном деньги были вложены в проекты по возобновляемой электроэнергетике, по тепловой энергетике и в проекты по энергосбережению.

Савчук подчеркнул, что одним из ключевых направлений работы Агентства остается развитие кроссекторального привлечения инвестиций в рамках правительственной Энергетической стратегии Украины до 2035 года.

Напомним, на правительственную программу по энергосбережению "теплые кредиты" в 2019 году предусмотрено 1,1 млрд грн, и украинцам выдали уже более 700 млн.