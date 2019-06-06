Вслед за руководителями ведущих стран мира раскрученную тему 5G начали обсуждать и украинские политики. Чтобы разобраться в значимости новой технологии ЭП подобрала пять “украинских” мифов о 5G.

"Го нка за 5G ", давно запущенная производителями оборудования для мобильных операторов, в 2019 году докатилась до Украины.

18 апреля министр инфраструктуры Владимир Омелян объявил о начале тестирования технологии связи пятого поколения, и сообщил , что в 2020 году будут выставлены на торги лицензии на 5G.

Еще через месяц экс-президент Петр Порошенко подписал указ о графике запуска связи пятого поколения в Украине в 2020 году.

Заявления украинских чиновников по поводу 5G звучат в унисон с их коллегами из ведущих стран мира. Официальные представители США , Китая , Южной Кореи , Японии, Великобритании, Германии и ряда других государств регулярно говорят о намерении как можно скорее запустить 5G.

Но стоит ли Украине участвовать в этой гонке? Не опережают ли события президент и министр? Готова ли наша страна к 5G, насколько приоритетна эта технология и какими преимуществами и недостатками она обладает?

Чтобы ответить на эти и другие вопросы, "Экономическая правда" собрала ряд мифов, которыми оброс 5G в Украине.

Миф №1. Украине нужно сосредоточиться на запуске 5G

Развитые страны подошли к моменту запуска 5G со сделанным "домашним заданием". Они много лет назад отключили аналоговое телевидение, и на освобожденных радиочастотах запустили 4G на всей своей территории.

С помощью сплошного покрытия связью 4G была решена проблема цифрового неравенства между жителями городов и сел. Теперь эти страны могут полностью погрузиться в проблемы внедрения 5G.

Украина подошла к моменту запуска 5G с невыполненным "домашним заданием". Мы не отключили аналоговое телевидение, на освобожденных частотах не покрыли всю территорию связью 4G и за 5 лет не навели порядок в диапазоне 900 МГц.

В результате у нас остается проблема цифрового неравенства между жителями городов и сел. Почему так происходит? Есть три причины.

Первая. Подконтрольная президенту Национальная комиссия по вопросам государственного регулирования в сфере связи и информатизации (НКРСИ) за 5 лет своей деятельности не решила проблему перераспределения радиочастотного ресурса в диапазоне 900 МГц.

Пока не произойдет перераспределение, дороги и вся территория страны не будут покрыты связью 3G/4G.

Вторая. Наполовину подконтрольный президенту Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не отключил аналоговое телевидение в 2015 году, как того требует меморандум "Женева-2006", который Украина подписала в 2006 году.

В результате отключения должны были освободиться частоты второго цифрового дивиденда 698-790 МГц. Страны Европейского Союза освободили эти частоты в 2015 году, запустили на них 4G, и покрыли всю свою территорию скоростным мобильным интернет-доступом.

Третья. За 5 лет деятельности НКРСИ не выставила на торги лицензии на 4G в диапазоне второго цифрового дивиденда 698-790 МГц.

В результате сегодня покрытие связью 3G и 4G в Украине имеет такой вид:

Заявленное мобильными операторами "Киевстар", Vodafone Украина, lifecell покрытие территории Украины связью 3G и 4G Киевстар", Vodafone Украина, lifecell

Таким покрытие может остаться еще на неопределенный срок, если общественность и чиновники будут сфокусированы на запуске дорогой и не "обкатанной" технологии 5G, вместо решения реальных многолетних проблем телекоммуникационной отрасли.

Миф №2. 5G решит проблему покрытия страны мобильным скоростным интернетом

Технология 5G создана для того, чтобы передавать огромный объем информации с минимальной задержкой большому числу пользователей одновременно. С этой целью 5G использует так называемые "высокие" и "очень высокие" радиочастоты. В ЕС это 3,4-3,8 ГГц и 24,5-27,5 ГГц.

Какие радиочастоты используют страны мира для запуска 5G anokiwave.com

Недостаток "высоких" частот состоит в том, что у них меньше площадь покрытия, чем у "низких" частот. Несколько лет назад НКРСИ посчитала , чтобы покрыть всю Украину 4G на частоте 0,7 ГГц нужно 4,1 тыс базовых станция, а на частоте 2,6 ГГц — 97,6 тыс БС. Поэтому, чтобы покрыть Украину 5G на частоте 3,4-3,8 ГГц может понадобится примерно до 500 тыс БС, что лишено смысла.

5G на частотах 24,5-27,5 ГГц будет иметь еще более специфические модели применения:

5G в диапазоне частот более 24 ГГц типы базовых станций (типы сот) Среда развертывания Максимальное количество пользователей Максимальное расстояние от базовой станции Фемто сота Дом, бизнес Дом: 4−8 Бизнес: 16−32 десятки метров Пикто сота Общественные места, такие как торговые центры, аэропорты, вокзалы, небоскребы 64-128 десятки метров Микро сота Городские районы, чтобы заполнить пробелы в охвате 128-256 несколько сотен метров Метро сота Городские районы, чтобы обеспечить дополнительную емкость более 250 сотни метров Wi-Fi (для сравнения) Дом, бизнес менее 50 десятки метров

Источник: Wikipedia

Отрасль рассматривает в перспективе запуск 5G и на "низких" частотах 600 МГц, 700 МГц, 800 МГц, 900 МГц, однако на стандартизацию и "обкатку" перечисленных диапазонов могут уйти годы .

Миф №3. Стоимость строительства сети 5G и 4G сопоставимы

"Киевстар" вложил в строительство сети 3G и 4G 22,5 млрд грн.

Для сравнения, в апреле 2019 года президент США Дональд Трамп сказал : "По некоторым оценкам, "беспроводная" отрасль планирует вложить в сети 5G 275 млрд дол". И в данном случае речь идет только о США.

В США это выглядит оправданно, потому что там показатель ARPU (средняя выручка на одного пользователя, ЭП), например, мобильного оператора AT&T составляет 48 дол . Для сравнения, в ARPU "Киевстар" равен примерно 2 дол.

Масштабы инвестиций в развертывание 5G в Великобритании подробно описаны в исследовани и "Стоимость, охват и последствия внедрения инфраструктуры 5G в Великобритании" авторства доктора Кембриджского университета Эдварда Дж. Отона и доцента Политехнического университета Мадрида из Группы информационных технологий и коммуникаций Зорайда Фриас.

Авторы исследования пришли к выводу, что за 10 лет стоимость внедрения 5G в Великобритании обойдется от 15 до 25 млрд фунтов: по 1,5-2,5 млрд фунтов в год.

При этом в Великобритании размер ARPU примерно в 8 раз выше, чем в Украине и в 2017 году составлял 16,8 евро.

Иными словами, стоимость внедрения в Украине 5G будет на порядок выше, чем обошлись стране технологии 4G и 3G вместе взятые. И цена за 5G неизбежно ляжет на плечи абонентов в виде очередного витка повышения тарифов.

Миф №4. 5G заменит проводный интернет

5G не заменит проводный интернет, потому что технология основана на фундаменте "высоких" частот, которые в силу законов физики плохо проникают сквозь препятствия.

"Сигнал mmWave (телекоминдустрия договорилась называть диапазон 5G частот от 24 ГГц до 90 ГГц mmWave, от "миллиметровые волны" — ЭП) блокируется зданиями, деревьями, и даже рукой. mmWave плохо работает во время дождя или тумана, а на уровне 60 ГГц сигнал поглощается кислородом. Да, да — часть спектра mmWave блокируется воздухом", — так описывает недостаток 5G автор статьи "Не покупайте смартфоны 5G хотя бы в ближайшее время".

Чтобы избежать ситуации, в которой вы "держите смартфон неправильно", Qualcomm (крупнейший в мире поставщик чипов для смартфонов — ЭП) решил "набить" телефон несколькими антеннами 5G.

На конференции Qualcomm Snapdragon Summit на Гавайях, проходившей в декабре, президент компании Кристиано Амон немного рассказал о том, насколько сложно создать смартфон для 5G. Хабр

Концепт 5G телефона, которому для приема 5G-сигнала необходимо 4 антенны Хабр

А вот так американский мобильный оператор Verizon наглядно показывает, насколько снижается проникающая способность сигнала по мере повышения частоты радиосигнала.

Миф №5. В Украине есть запрос на 5G со стороны бизнеса и населения

Украинские мобильные операторы и телекоминдустрия не разделяет мнение тех, кто считает, что наша страна должна сфокусироваться на внедрении 5G, считает консультант участников рынка телекоммуникаций Роман Химич.

"Хотя мобильные операторы говорят, что будут участвовать в торгах за частоты на 5G, их понять можно, — объясняет Химич, — управление частотами в этой стране происходит очень специфическим образом . Если ты сейчас частоты не купишь, то потом останешься без них".

В вопросе запуска 5G нельзя учитывать мнение "толпы", которая не отвечает своими деньгами, репутацией и должностью за такого масштаба решения.

В контексте запуска 5G мобильных операторов, прежде всего, интересует платежеспособный спрос. Но такого спроса в Украине нет, потому что у нас один из самых низких в мире показателей ARPU — 2 дол. Представитель собственника lifecell недавно признался , что с 2006 года компания вложила в Украину 2 млрд дол и до сих пор не вернула ни цента.

"Что касается бизнеса, то бизнес пока сам пытается понять, какие экономические показатели могут быть достигнуты с помощью 5G, и надо ли ему это, — говорит Химич. — Поэтому на сегодня можно однозначно сказать, что на 5G нет запроса ни со стороны населения, ни со стороны бизнеса.

Одна из задач адекватной политики государства в этой сфере: создать на полгода-год условия для опытной эксплуатации бизнес проектов, естественно без какой-либо выдачи лицензии за миллиарды гривен. Дайте сначала бизнесу возможность выяснить, нужно это или не нужно, а уже потом решайте сколько денег вы можете на этом заработать".