КСУ ограничил полномочия НАБУ по требованию Коломойского

Конституционный суд признал неконституционным положение пункта 13 части первой статьи 17 закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

Об этом сообщает Укринформ.

Соответствующее решение было принято по конституционной жалобе АО "Запорожский завод ферросплавов" во время закрытой части пленарного заседания Второго сената КС.

"Конституционный суд удовлетворил конституционную жалобу "Запорожского завода ферросплавов" и признал неконституционным положение статьи 17 закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", - сообщил источник агентства.

Соответствующее производство КСУ открыл в октябре 2018 по жалобе акционерного общества "Запорожский завод ферросплавов" - предприятия, которое контролируется группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Там считали неконституционным полномочия НАБУ обращаться в суд с гражданскими исками о признании недействительными сделок фигурантов уголовных расследований в топ-коррупции.

Ранее в Центре противодействия коррупции сообщали, что отмена через суд таких сделок - это механизм остановки коррупционных схем на время, пока еще идет расследование по делу и еще не вынесены приговоры.

Всего за 4 года работы НАБУ подало 42 иска, по которым признаны недействительными 92 сомнительные сделки. К госпредприятиям должны были вернуться 7 млрд грн.

После принятия КСУ этого решения НАБУ больше не сможет оспаривать сделки, пока продолжается расследование.