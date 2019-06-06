Газпром и европейские поставщики готовятся к очередной "газовой войне" - Коболев

Газпром готовится к зиме и очередной "газовой войне", и европейские поставщики - тоже.

Об этом написал в Facebook глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

По его словам, транзит газа через Украину за 5 месяцев вырос на 8% - дополнительные объемы закачивают в хранилища.

В европейских ПХГ, которые публикуют данные, сейчас уже на 20 млрд куб больше газа, чем в среднем за два предыдущих года. Прирост запасов в них составляет 60% к показателю за аналогичный период 2018 года, отметил глава НАК.

"Мы также закупаем дополнительный газ, Украина уже импортировала на 20% больше газа, чем на ту же дату прошлого года. По состоянию на 1 июня в украинских подземках 11,5 млрд куб. м- это на 1,8 млрд куб. м больше, чем в прошлом году", - добавил Коболев.

По его словам, если продолжим накапливать газ такими темпами, к началу отопительного сезона выйдем на необходимый уровень 20 млрд куб

"Тогда мы будем готовы к любым действиям Газпрома, и позиция Украины в переговорах будет защищена", - подчеркнул глава НАК.

В то же время он акцентировал внимание на том, что препятствиемможет стать дефицит оборотных средств у Нафтогаза.

"За тот газ, который мы поставили ранее, "газсбыты" и производители тепла задолжали 61,4 млрд грн. Это вдвое больше, чем нам нужно, чтобы качественно подготовиться к зиме", - подчеркнул глава НАК.

Еще один фактор дефицита - требование Кабмина оплатить 90% прибыли НАК в качестве дивидендов уже до конца июня.

"Именно сейчас, когда нам нужны деньги на закупку газа на зиму, это для нас чрезвычайный вызов. Приходится выбирать - дивиденды сейчас, ил защита от кризиса", - пояснил глава Нафтогаза.

Он напомнил также, что части государственных предприятий правительство разрешило платить только 30% прибыли.

"Нам не помешала бы хотя бы рассрочка, пока мы не начнем продавать газ", - отметил Коболев.

Второй путь - привлечь кредитные средства, написал Коболев.

"Для этого необходимо разрешение и активное участие Кабинета министров как нашего единственного акционера. Пока в наполнении подземных хранилищ мы движемся по графику. Но если проблему ликвидности не решить в ближайшие недели - закупить газ в достаточных объемах будет невозможно. Ситуация требует срочного внимания на самом высоком уровне", - резюмировал глава НАК.

Напомним, в начале мая Коболев заявил, что Украина может получить поставки американского газа, сейчас ведутся разговоры с американской стороной.

Также напомним, что в апреле "Газпром" резко увеличил транзит газа через Украину.

Напоминаем:

В январе Еврокомиссия выдвинула предложение НАК "Нафтогаз Украины" и российскому "Газпрому" об условиях транзита газа после 2019 года.

"Газпром" заявил, что может сохранить транзит газа через Украину в размере 10-15 млрд кубометров в год, если украинская сторона докажет экономическую целесообразность нового контракта.

Планируется, что газотранспортный коридор "Северный поток-2" должен транспортировать около 55 млрд кубометров российского газа ежегодно из РФ через Балтийское море в Германию.

Противники проекта – Польша, страны Балтии, Украину и США – утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер ранее заявил, что "Газпром" готов начать поставки газа по "Северному потоку-2" с 1 января 2020 года.

Министерство энергетики РФ ожидает, что России и Украине удастся договориться о продлении контракта на транзит газа через Украину в Евросоюз после 2019 года.

Экономическая правда