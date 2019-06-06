В "Укрзализныце" обновился состав правления

Кабинет министров на заседании в среду, 5 июня, назначил новых членов правления АО "Укрзализныця".

Об этом ЭП сообщил собеседник в правительстве. Эту информацию позже подтвердили и в УЗ.

По его данным, в состав правления вошли Франтишек Буреш, Марчин Селеевский, Сергей Кушнир и Иван Юрик.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 5 июня.

Позже руководитель УЗ Евгений Кравцов сообщил, что Желько Марчек и Ремигиуш Пашкевич продолжат работу на занимаемых должностях.

Наблюдательный совет "Укрзализныци" ранее решил уволить двух членов правления компании. Речь идет о Сергее Михальчуке и Александре Бужоре.

Собеседники ЭП в правительстве сообщали, что соответствующее решение было принято еще 5 апреля. Впрочем, официально об этом стало известно только в начале июня.

Напомним:

В апреле 2018 года СБУ и ГПУ пришли с обысками в "Укрзализныцю" к Михальчуку. Он подозревался "в деле злоупотреблений в особо крупных размерах и преступном сговоре с целью коррупционных доходов" вместе с братьями Дубневичами.

В 2009-2011 годах он был заместителем гендиректора "Укрзализныци" Михаила Костюка. Последний известен тем, что запатентовал вместе с Дубневичами рельсовые скрепления, за которые УЗ ежегодно платила миллионы гривень.

В августе 2018 Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд 36 протоколов об административных правонарушениях по непредоставлению сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии члена правления ПАО "Укрзализныця" Александра Бужора.

"Александр Бужор, получая доход по месту осуществления трудовой деятельности, обязан был подавать соответствующее уведомление о получении аванса и второй половины заработной платы, поскольку сумма начисленных ему средств значительно превышала установленный порог и составляла от 101 739 до 337 861 гривень. Однако чиновник ни разу сообщение не подавал", - сообщали в НАПК.

Николай Топалов, ЭП