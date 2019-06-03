Новости 3 июня: Улучшение дорог, прощание с iTunes и бюджет на следующий год
О чем все говорили сегодня?
Об улучшении дорог. На определенных участках в Украине начали появляться дороги европейского качества.
О прощании с iTunes. Корпорация Apple завершает эру iTunes, запуская три приложения, которые облегчат жизнь любителям музыки, подкастов и видеоконтента.
О бюджете на следующий год. Доходы госбюджета-2020 могут составить 1096,6 миллиарда гривень, расходы 1185,3 миллиарда гривень. Такие параметры бюджета на следующий год заложены в проекте бюджетной декларации, который есть в распоряжении Экономической правды.
О неприятностях с "кузницей". Антимонопольный комитет Украины наложил на ЗАО "Завод "Кузница на Рыбальском" штраф в размере 136 000 гривень за предоставление в 2018 году недостоверной информации о связи с семью компаниями.
О защите владельцев домашних СЭС. Члены парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности зарегистрировали законопроект №10357, который защищает интересы владельцев домашних солнечных электростанций (ГСЭС), в том числе построенных на земле.
Об успешной посевной кампании. Весенняя посевная кампания во всех категориях хозяйств Украины завершилась.
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