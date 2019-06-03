Apple заменит iTunes тремя приложениями
Корпорация Apple завершает эру iTunes, запуская три приложения, которые облегчат жизнь любителям музыки, подкастов и видеоконтента.
Об этом сообщает Bloomberg.
Сегодня, 3 июня, в калифорнийском Сан-Хосе стартует конференция разработчиков Apple, на которой будут представлены обновления ОС и приложений, а также эволюция дополненной реальности и приложений для заботы о здоровье пользователей.
В частности, корпорация намерена попрощаться с iTunes, с помощью которого пользователи гаджетов Apple почти 20 лет слушали музыку и подкасты, смотрели фильмы и шоу.
На смену iTunes придут три приложения: Music, TV, и Podcasts. Пользователям будет легче найти желаемый контент, а Apple таким образом развивает стратегию автономности устройств.
Эта стратегия определяет принципы работы нового поколения устройств Apple. Так, Apple Watch станет менее зависимой от iPhone, с iPad можно будет обойтись без Mac, приложения Apple будут доступны для любого устройства.
Напомним, украинский стартап подал иск против Apple.
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