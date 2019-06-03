В Украине появились дороги европейского качества — Новак

На определенных участках в Украине начали появляться дороги европейского качества.

Об этом в интервью ЭП рассказал руководитель "Укравтодора" Славомир Новак.

"[Дороги европейского качества] уже появились на определенных участках. Могу гарантировать, что за пять лет мы объединим областные центры. Отремонтировать сразу все невозможно", - заявил глава Укравтодора.

Приоритетом своей работы Новак назвал коридор GO Highway.

"В 2019 году проводим ремонт в Хмельницкой, Винницкой и Черкасской областях, а также капитальный ремонт моста через Хаджибейский лиман в Одесской области", - рассказал Новак.

"Начали ремонт дорог Н-11 Николаев - Днепр и Н-14 Николаев - Кропивницкий. В 2019 году завершим участок от границы Николаевской области до Кропивницкого", - добавил он.

По его словам, в 2019 году начнется капитальный ремонт пути Н-14 от границы с Кировоградской областью на юг, в Николаев. Дорога будет бетонной.

"Из важных проектов - дорога Н-31 Днепр - Решетиловка. Это строительство бетонной дороги с подключением в коридор М-03 Киев - Харьков - Должанский. За несколько лет поедем качественной дорогой от Днепра до Киева", - рассказал руководитель Укравтодора.

Кроме того, на трассе Н-08 Борисполь - Мариуполь в рамках отдельной бюджетной программы продолжается ремонт участка Запорожье - Мариуполь.

Полный текст интервью читайте по ссылке: "Смотрящих" за дорогами в Украине нет — интервью с главой "Укравтодора"

Экономическая правда