В Раде зарегистрирован обобщенный законопроект о гарантиях "зеленого" тарифа владельцам СЕС

Члены парламентского комитета по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности Лев Пидлисецкий, Александр Домбровский, Ольга Белькова, Алексей Рябчин зарегистрировали законопроект №10357, защищающий интересы владельцев домашних солнечных электростанций (дСЭС), в том числе построенных на земле.

Документ, зарегистрированный 3 июня, обобщил предыдущие версии законопроектов, появившихся в мае.

Комментируя этот документ, в Союзе активных потребителей и просьюмеров отметили, что его принятие позволит получать "зеленый" тариф для наземных дСЭС мощностью до 30 кВт вне зависимости от места их размещения.

При этом ставка "зеленого" тарифа для дСЭС остается неизменной (ранее предполагалось ее снижение на 10%) – 18 евроцентов за кВт-ч.



Напомним, проблема предоставления тарифа для наземных дСЭС (не только для будущих, но и уже построенных) возникла после принятия закона о "зеленых" аукционах для инвесторов возобновляемых источников энергии "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" (2712-VIII), опубликованного 21 мая.

Законодательным актом система господдержки объектов альтернативной энергетики в виде "зеленого" тарифа на отпуск э/э заменяется системой аукционов, в рамках которой поддержку государства будет получать инвестор, предложивший наименьший тариф на э/э, производимую объектом.



При этом для домашних СЭС закон ввел новое условие получения ЗТ - установку СЭС до 50 кВт на крышах, фасадах строений и других капитальных сооружениях (ранее было - 30 кВт без ограничений месторасположения).

Напомним:

25 апреля депутаты Верховной Рады проголосовали законопроект 8449-д, который отменил "зеленый" тариф для всех наземных домашних СЭС мощностью до 30 кВт.

Документ предполагает введение аукционов с 2020 года и обязательное в них участие инвесторов солнечных электростанций мощностью более 1 МВт и ветроэлектростанций более 5 МВт (или одна турбина).

В то же время эксперты отмечали, что владельцы домашних электростанций будут получать выплаты по "зеленому" тарифу, но только с части СЭС, установленной на крышах и фасадах зданий и капитальных сооружений. Однако для этого потребитель еще должен доказать, что эти сооружения - капитальные.

Одним из путей решения этой проблемы, по словам экспертов, было наложение президентом вето на новый закон, поскольку в нем нарушены конституционные права граждан.

По мнению главы Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг, если бы "обнулялся" тариф для уже работающих электростанций, которые построили Ахметов, Хмельницкий, Дубневичи, Косюк, Веревский, Хмельницкий, ICU, Аваков, Мартыненко, Клюев, "то безусловно такое бы никто не допустил - было бы вето".

Подробнее об этом читайте в колонке ЭП: "Обнуление "зеленых" тарифов для домашних СЭС: убить средний класс в угоду олигархам?"

О том, что мощности и прибыли солнечных электростанций домохозяйств обрежут еще в 2019 году, эксперты прогнозировали ранее. Подробнее об этом читайте в публикации ЭП: "Раскулачивание "солнца". Частные домашние электростанции обрежут уже в 2019-м".

Экономическая правда