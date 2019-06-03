АМКУ оштрафовал Тигипко за нарушение при покупке "Кузни" у Порошенко

Антимонопольный комитет Украины наложил на ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" штраф в размере 136 тысяч гривень за подачу в 2018 году недостоверной информации о связи с семью компаниями.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно обнародованному АМКУ решению от 20 мая, недостоверная информация была подана во время получения разрешения на концентрацию Сергеем Тигипко опосредованно через "Евинз Лимитед" акций "Завода "Кузня на Рыбальском" в 2018 году.

Как говорится в решении, ведомство 18 октября 2018 года предоставило разрешение на концентрацию, основываясь на информации об отношениях контроля только с ООО "Строй-Реновация" и ООО "Ленд Девелопмент ЛТД Плюс".

В то же время 28 декабря 2018 года в комитет поступило заявление-ходатайство от уполномоченного представителя ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском", в котором отмечалось: судозавод также связан отношениями контроля с рядом дочерних предприятий – "Дом Культуры", "Медико-санитарная часть", "ЛК – Металлургия", ДП общественного питания "Парус", "Жилищно-эксплуатационная контора-ЛК", "Внешэкономсервис" и ООО "Киевгейст Инвестмент" (все - Киев).

Так, "Дом Культуры" и "Медико-санитарная часть" также предоставляют в аренду собственное недвижимое имущество, а именно офисную, промышленную и складские помещения в пределах Киева.

Как отмечает АМКУ, совокупная доля участников концентрации по итогам 2016-2018 гг. на рынке аренды промышленной недвижимости в пределах Киева не превышает 5%, поэтому предоставление недостоверной информации не повлияло на принятое комитетом решение о даче разрешения на концентрацию.

Ранее сообщалось, что в октябре 2018 года АМКУ разрешил Тигипко приобрести свыше 50% акций ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" опосредованно через компанию "Эвинз Лимитед" (Кипр), что обеспечило превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.

Девелоперская компания City One Development (Киев) Валерия Кодецкого выступит партнером группы "ТАС" в проекте застройки неиспользуемой в промышленных целях территории на Рыбальском полуострове столицы.

Корпоративные инвестфонды "Прайм Эссетс Капитал" и "ВИК", акционерами которых являются соответственно президент Украины Петр Порошенко и народный депутат Игорь Кононенко, 15 ноября 2018 года сообщили о подписании пакета документов о продаже ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" с новым владельцем – компанией Еwins Liмiтеd из группы "ТАС", конечным бенефициаром которой является Тигипко.

Напоминаем:

Завод "Кузня на Рыбальском" (ранее "Ленинская Кузня") был создан в 1862 году.

В 1995 году его приобрел Петр Порошенко, бизнес-активами которого управляет фонд Прайм Эссетс Капитал.

С началом войны на Донбассе завод освоил производство новых разработок оборонного назначения. Там выпускают боевые модули и бронемашины, а также гранатометы и зенитные установки.

С 2016 года Кабинет министров разрешил заводу осуществлять экспорт товаров военного значения. Это помогло предприятию, которое ежегодно несло многомиллионные убытки, увеличить заказы.

В 2017 году его прибыль составила 18,6 млн грн, а выручка - 776 млн грн.

Осенью 2018 года группа "ТАС" Сергея Тигипко достигла предварительной договоренности о покупке ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском".

По данным СМИ, Тигипко заплатил Порошенко и Кононенко за "Кузню" около 300 млн долларов.

Напомним, что в конце февраля 2019 года Тигипко рассказал, что планирует построить на территориях завода "Кузня на Рыбальском" жилой массив и большой торгово-офисный центр.

По итогам работы в 2018 году завод увеличил чистую прибыль на 77,84% – до 33,12 миллиона гривень.