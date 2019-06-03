Бюджет-2020: минималка - 4723 гривни, доллар - 28,2 гривни
Доходы госбюджета-2020 могут составить 1096,6 триллиона гривень, расходы 1185,3 триллиона гривень.
Такие параметры бюджета на следующий год заложены в проекте бюджетной декларации, который есть в распоряжении Экономической правды.
Дефицит будущего бюджета планируется в размере 95,1 млрд грн.
Бюджетная декларация - стратегический документ, определяющий основные параметры государственного бюджета и направления бюджетной политики на следующий год.
"Украина впервые этим документом вводит полноценное среднесрочное бюджетирование на три года", - отмечается в проекте декларации.
В декларации также указываются макропоказатели, на которых планируется рассчитать бюджет. Макропрогноз готовит МЭРТ.
Согласно проекту декларации, в следующем году ожидается ускорение темпов роста реального ВВП до 3,3% в 2020 году по сравнению с 2,8% в 2019 году.
Курс доллара ожидается на таком уровне: среднегодовой 28,2 грн/долл, на конец года - 29,4 грн/долл.
Доходы бюджета рассчитаны с сохранением действующих ставок основных налогов, а именно: налога на доходы физических лиц, НДС, военного сбора, ренты на природный газ, нефть и газовый конденсат, налога на прибыль.
Прибыль от Нацбанка может уменьшиться на 6,9 млрд грн по сравнению с утвержденными на этот год 47,6 млрд грн.
Социальные стандарты будут умеренно расти. Планируется, что прожиточный минимум в следующем году увеличится с 2027 гривень до 2189 грн.
Минимальная зарплата составит 4723 тыс. грн, что на 13,2% больше, чем в этом году.
Согласно Бюджетного Кодекса, Кабмин должен принять бюджетную декларацию до 1 июня, а затем внести ее в парламент. На сегодняшний день она не принята.
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Экономическая правда
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