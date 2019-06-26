Новости 26 июня: стоимость судов с Коломойским, прыжок Bitcoin и обыски в Минобороны

О чем все говорили сегодня?

О стоимости судов с Коломойским. Судебные процессы, инициированные Игорем Коломойским против Украины в борьбе за Приватбанк, обошлись в 2018 году государству в 600 миллионов гривень.

Об угле из оккупированного Донбасса. Россия поставляет 19 странам мира антрацит, добытый в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Об обысках в Минобороны. Государственное бюро расследований проводит около 40 обысков у должностных лиц министерства обороны в рамках дела о закупке по завышенным ценам вещей для Вооруженных сил Украины.

О мировом ВВП. Рост мировой экономики в ближайшие два года может еще сильнее замедлиться в случае введения новых пошлин США против китайской продукции: до 2,7% в 2019 году и до 2,4% - в 2020-м.

О тайнах "Радара". Аудит завода "Укроборонпрома" обнаружил связи с РФ и махинации с оффшором и землей.

О прыжке Bitcoin. Курс Bitcoin продолжает расти, и после очередного скачка на прошлой неделе в 11000 долларов вырос еще и на сегодняшний день стоит почти 13 тысяч долларов.

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